Uomini e Donne, la dama cacciata da Maria si sposa: l’annuncio

Un ex dama del trono over di Uomini e Donne ha da poco annunciato il suo futuro matrimonio, mostrando anche l’anello. Desdemona Balzano, come riportato ai microfoni di Fralof in una diretta Instagram, sposerà Giuseppe. Conosciuto nel programma condotto da Maria De Filippi, Desdemona aveva continuato la frequentazione con il cavaliere fuori dagli studi e i due hanno deciso di compiere il grande passo, convolando a nozze. La proposta, come spiegato dalla coppia, è arrivata un mese fa.

Desdemona e Giuseppe: il racconto nella diretta Instagram

Desdemona e Giuseppe si sono mostrati nella diretta Instagram mentre erano al mare. L’ex dama ha rivelato come la relazione con il cavaliere sia iniziata il 3 febbraio scorso. In quest’occasione, inoltre, l’ex dama ha elogiato il carattere di Giuseppe, spiegando anche come abbia saputo aspettare. Il cavaliere, invece, ha definito Desdemona come una donna fuori dal comune, bella sia dentro che fuori. I due, come hanno spiegato, convivono da circa un mese a Napoli, con Desdemona che ha scelto di trasferirsi da Giuseppe.

Desdemona, nel corso della diretta, è tornata a parlare dell’esperienza a Uomini e Donne: “È stata faticosa perché, comunque, è un impegno, ma mi sono comunque divertita“. L’ex dama ha speso due parole anche per Maria, ringraziandola per averle permesso di trovare l’amore. Anche Giuseppe ha definito faticosa, ma pur sempre bella, l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, spiegando come sia necessario molto tempo da dedicare, mettendo da parte la propria vita privata e lavorativa.

Quando Desdemona fu cacciata da Maria De Filippi

L’ex dama è nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove fu cacciata da Maria De Filippi. In quell’occasione, infatti, fu Armando Incarnato a smascherarla, presentando un audio, poi riassunto da quest’ultimo (non fu possibile farlo sentire a tutti). Emerse, stando al racconto, come Desdemona si stesse muovendo in un certo modo nello show (che avrebbe definito, stando alle parole di Gianni Sperti, “trash”) per cercare di mettersi in mostra e avere qualche chance di prendere parte a reality come l’Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip. Sperti, inoltre, ebbe modo di ascoltare il suddetto audio e fece un resoconto di cosa aveva sentito, facendo fare una pessima figura all’ex dama.