Uomini e Donne, Klaudia Poznanska presa di mira sui social: “Insulti squallidi”

Trono Classico, insulti contro Klaudia Poznanska dopo la puntata di Uomini e Donne

Klaudia Poznanska è una corteggiatrice di Andrea Zelletta a Uomini e Donne. Sta lottando in studio per riuscire a conquistare il tronista, ma la lotta contro Muriel e Natalia non è semplice. O almeno questo pare di capire dal percorso di Andrea. Klaudia comunque è spesso al centro di scontri con le altre soprattutto perché porta in studio delle segnalazioni su di loro. Un modo per difendere Andrea dalle prese in giro, così si è giustificata quando le hanno fatto notare che parla male delle altre per riuscire a conquistarlo. Lei non ha problemi a sentirsi dare questa definizione sul suo comportamento, va avanti per la sua strada con in mente un unico scopo, ovvero conquistare Andrea. Naturalmente il pubblico dice la sua, Klaudia piace a qualcuno e non piace a qualcun altro, ma gli insulti ricevuti e pubblicati oggi sono davvero pesanti.

Uomini e Donne, Klaudia insultata pesantemente sui social: la reazione

Klaudia di Uomini e Donne ha postato lo screenshot di alcuni messaggi ricevuti da un hater. Ci sono effettivamente degli insulti davvero pesanti, anche razzisti perché le è stato scritto: “Polacca di m…a, vattene al tuo paese”. E poi insulti alla sua persona, davvero pesantissimi. Tra le tante offese, però, si legge qualcosa di ancora peggiore, riferendosi ad azioni di forza maggiore: “[…] ti ha punito per il tuo papà, devi soffrire”. Probabilmente queste parole hanno ferito la corteggiatrice di Andrea Zelletta ancor di più degli altri insulti. Sull’immagine postata tra le stories di Instagram, comunque, lei ha scritto: “Tante critiche me le sono proprio meritate, ma insulti così squallidi penso proprio che non li meriti nemmeno il mio peggior nemico”.

Klaudia Uomini e Donne papà, la storia della corteggiatrice

A Uomini e Donne Klaudia ha raccontato su per giù la sua storia. Vive con sua mamma a Rieti, suo papà le ha abbandonate e le due donne si fanno forza l’un l’altra. Nell’ultima esterna andata in onda nel Trono Classico, Klaudia ha mostrato una foto insieme a suo papà e sua mamma insieme, che custodisce gelosamente nonostante tutto. A proposito di Uomini e Donne, avete letto che martedì verrà registrata una scelta a sorpresa?