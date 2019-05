Anticipazioni Trono Classico, scelta a sorpresa? Raffaella Mennoia svela tutto

Uomini e Donne anticipazioni, scelta in arrivo al Trono Classico la prossima settimana!

Le anticipazioni del Trono Classico della prossima settimana annunceranno una nuova coppia di Uomini e Donne, possibilmente! Gli ultimi indizi infatti lasciano pensare che si registrerà una scelta. Non abbiamo ulteriori dettagli in merito, ma proveremo a ipotizzare chi sceglierà martedì prossimo. Qualche ora fa, Raffaella Mennoia aveva chiesto ai suoi follower su Instagram se volessero o meno un’anticipazioni. Neanche a dirlo, ha vinto il “sì” nel sondaggio per cui poco fa la redattrice ha sganciato la bomba! La registrazione del Trono Classico è stata spostata a martedì e per un motivo ben preciso, a quanto pare: si registrerà una scelta, di chi però ancora non è dato saperlo.

Trono Classico, scelta in arrivo: gli indizi di Raffaella Mennoia

Dopo aver postato i risultati del sondaggio, con la vittoria schiacciante del “sì”, la Mennoia ha postato una storia in cui ha scritto “Si registra martedì…”, taggando l’account Instagram ufficiale di Uomini e Donne. Ma come mai Raffaella ha deciso stavolta di annunciare il giorno in cui si terrà la registrazione del Trono Classico? La risposta potrebbe nascondersi nell’indizio che lei stessa ha fornito: nella storia in questione, infatti, ci sono dei petali rossi che cadono! E quale simbolo migliore dei petali rossi scegliere per annunciare una scelta? Insomma, a noi sembra chiaro che uno dei tronisti sia pronto a fare la sua scelta: Angela Nasti, Giulia Cavaglià oppure Andrea Zelletta?

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia annuncia una scelta: petali rossi su Instagram!

La scelta a Uomini e Donne di martedì prossimo potrebbe riguardare una delle due troniste donne, perché Zelletta sembra essere in alto mare ancora. Ovviamente i colpi di scena sono sempre da tenere in conto! Angela Nasti e Giulia Cavaglià però sembrano più vicine a una scelta. La prima ancora più della seconda, ma chi può saperlo. Le due giovani troniste hanno conosciuto a fondo i loro corteggiatori, da tempo sono indecise fra due di loro. Da una parte la scelta di Angela può ricadere su Alessio o Luca Daffrè, dall’altra parte la scelta di Giulia potrebbe ricadere su Manuel o Giulio, protagonista proprio oggi di un bellissimo gesto per lei. Raffaella Mennoia non ha svelato naturalmente chi sceglierà a Uomini e Donne, ma secondo voi chi potrebbe essere?