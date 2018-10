Uomini e Donne, Karina in studio: cellulite sulle gambe? La risposta

Uomini e Donne, il ritorno di Karina Cascella: cellulite sulle gambe? La risposta della donna

Era da anni che i fan di Uomini e Donne speravano nell’improvviso e inaspettato ritorno di Karina Cascella. Conosciuta dal pubblico di Canale 5 per aver fatto parte del Trono Classico per molto e molto tempo, oggi la donna è tornato nello studio in cui si è fatta conoscere quando era un po’ più piccolina. Il pubblico ha ritrovato una donna, non più una giovane ragazza pronta ad attaccare tutti coloro che non gli garbano. L’opinionista ha salutato con grande affetto e emozione i suoi ex colleghi e la conduttrice, Maria De Filippi. Proprio quest’ultima si è complimentata con la Cascella per le nozze annunciate non moltissimo tempo fa. Ovviamente, i telespettatori non si sono fatti sfuggire alcun dettaglio. Sul web hanno iniziato a circolare alcuni commenti, neanche troppo carini, nei confronti di Karina. Ovviamente, la diretta interessata ha risposto per le rime e con grande ironia attraverso alcune storie condivise sul suo personale profilo Instagram.

Una volta seduta accanto al suo ex collega e amico Gianni Sperti, Karina Cascella ha catturato l’attenzione di molti. L’ex opinionista del Trono Classico si è mostrata in smagliante forma. Nonostante ciò, i più cattivi si sono resi conto di un piccolissimo particolare apparso sulle cosce della donna. Una volta accavallate le gambe, in video si sono visti i ‘buchi’ tipici della ritenzione idrica che accomuna la gran parte delle donne. Di fronte a tale dettaglio, sui social sono iniziati ad arrivare innumerevoli commenti, di cui alcuni un po’ troppo esagerati.

Karina Cascella risponde alle critiche del web: il dettaglio apparso durante la puntata di Uomini e Donne

Di fronte al caos social, la diretta interessata ha risposto con grande ironia a tutti gli haters. La Cascella ha confermato di avere un po’ di ritenzione idrica, la stessa che hanno moltissime altre persone. Per Karina non è assolutamente una cosa di cui vergognarsi, anzi tutto il contrario. La speciale ospite di Uomini e Donne ha infatti confessato di essere orgogliosa di ciò che è e di non aver mai voluto farsi passare per una donna perfetta in tutto e per tutto. D’altronde, chi è che è perfetto?!?