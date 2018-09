Uomini e Donne: Karina attacca Sara Affi Fella per il nuovo fidanzato

Karina Cascella dice la sua riguardo la nuova relazione di Sara Affi Fella ex tronista di Uomini e Donne

La conosciamo tutti, Karina Cascella opinionista divenuta famosa grazie al programma di Maria De Filippi ne ha per tutti. Schietta e onesta, anche questa volta mette la faccia e dice la sua su Sara Affi Fella, l’ex tronista di Uomini e Donne. Sara, pochi giorni fa ha ufficializzato la sua relazione con il calciatore del Torino Vittorio Parigini e tutto questo non ha convinto molti dei followers della tronista e non solo, anche Karina non ha ben chiaro come siano andati i fatti e come mai l’ex tronista non abbia avuto il coraggio di rivelare la sua storia durante il programma. Nulla da dire invece nei confronti dell’ex di Sara, Luigi Mastroianni che a detta di Karina è davvero un ragazzo d’oro. Quello che non convince l’opinionista sono le tempistiche e la negazione dell’amore nei confronti del calciatore da parte dell’ Affi Fella durante l’ultima puntata di Uomini e Donne in cui era ospite.

Karina Cascella ribatte nelle Instagram stories

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne in cui l’ex tronista è stata ospite insieme al suo ex Luigi Mastroianni, pare che non sia stata annunciata la sua relazione con il calciatore del Torino. Karina decide così di dire la sua attraverso delle stories nel suo profilo Instagram. “Se posso dire la mia, lei il tipo l’aveva conosciuto prima di scegliere, è impossibile che tu non hai voglia di passare la notte con il ragazzo che hai scelto nel programma e poi parti per una vacanza ad Ibiza con le amiche. Se invece, questo calciatore di cui si parla, è stato conosciuto prima , il tutto è motivato, motivato dalla popolarità, è così. C’è poco da girarci intorno. Mi dispiace che questo l’abbia fatto una donna”.

Belle le parole per Luigi Mastroianni

Belle le parole spese invece per Luigi Mastroianni da parte di Karina Cascella. A detta dell’opinionista infatti Luigi si è comportato da vero signore. Luigi ha partecipato con lealtà al confronto durante la puntata, raccontando la sua versione dei fatti che non può che essere confermata dalla stessa Sara Affi Fella.