Uomini e Donne, Karina torna a parlare di Gianni Sperti: i rapporti oggi

Uomini e Donne, Karina Cascella e Gianni Sperti in che rapporti sono oggi? Parla l’opinionista di Barbara d’Urso: come stanno le cose

Che rapporti intercorrono oggi tra Karina Cascella e Gianni Sperti? Entrambi legati alla trasmissione di Uomini e Donne (l’ex danzatore ne è tutt’oggi opinionista mentre l’influencer ha partecipato in passato al programma sia in qualità di corteggiatrice che di opinionista), hanno stretto lungo gli anni una bella amicizia. Qualche fan, però, visto che pubblicamente non si sono più scambiati messaggi di stima, si è chiesto se tra i due ci sia ancora un bel rapporto. Dunque? Come stanno le cose? Karina ha fatto chiarezza sulla vicenda, intervenendo sul suo profilo Instagram e spiegando non solo che con Gianni c’è una profonda amicizia ma che lo considera addirittura una delle persone più importanti della sua vita.

“Gianni Sperti è una delle persone più importanti della mia vita. Anche se non ci vediamo spesso, ogni volta che ci riabbracciamo è come se non ci fossimo mai divisi”, ha scritto Karina in risposta a un fan su Instagram, smorzando qualsivoglia congettura relativa a una presunta maretta con l’opinionista. Le parole della Cascella sono state prontamente intercettate dall’ex di Paola Barale che le ha ricondivise tra le sue Stories aggiungendo un bel cuore rosso e una didascalia: “Mi manchi!”

Uomini e Donne, Karina Cascella: la storia con Max e gli ottimi rapporti con l’ex Salvatore Angelucci

Oggi Karina è felicemente fidanzata con Max, uno dei migliori amici di Salvatore Angelucci. Ricordiamo che l’ex tronista è stato l’ex storico della Cascella con la quale ha avuto una figlia, Ginevra, che è nata nel 2010. Invece, la love story con Max è decollata nel 2017; oggi la coppia convive. Pochi mesi fa si è trasferita a Bergamo. Per quanto riguarda i rapporti con l’ex Angelucci, non c’è alcun problema di sorta. Sono ottimi.