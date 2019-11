Karina Cascella contenta della fidanzata di Salvatore: “Uomo fortunato”

Karina Cascella e Alessandra Gallocchio, fidanzata di Salvatore Angelucci, vanno molto d’accordo

Nel corso di un ask su Instagram Karina Cascella è tornata a parlare di Alessandra Gallocchio, l’attuale fidanzata del suo ex storico Salvatore Angelucci. Chi segue quotidianamente l’ex opinionista di Uomini e Donne su Instagram sa bene che Karina e Alessandra – di professione web influencer e vlogger – hanno un ottimo rapporto e con Salvatore e Max, fidanzato della Cascella, si frequentano abitualmente. Karina ha però voluto ribadire il suo pensiero positivo in risposta alla domanda di un fan, sottolineando che Salvatore è davvero un uomo fortunato ad avere accanto una ragazza così dolce e simpatica come Alessandra.

Le ultime parole di Karina Cascella su Alessandra Gallocchio

“Chiunque andrebbe d’accordo con Alessandra. Salva è un uomo molto fortunato ad averla accanto. Lei è il sole, la gioia, è sempre sorridente, dolce, buona, generosa e potrei continuare per ore…Dovrei imparare molto da lei e sono felicissima che passi del tempo con Ginni. Le riempe la vita di cose belle e anche la mia”, ha scritto Karina Cascella in replica a un follower che si è complimentato per l’ottimo rapporto instaurato tra le due donne, in barba a critiche e malelingue. Alessandra, dal canto suo, è molto legata a Karina e ha prontamente condiviso le parole della Cascella su Instagram.

In che rapporti sono oggi Karina Cascella e Salvatore Angelucci

Oltre all’ottimo legame instaurato con Alessandra, Karina è anche in buoni rapporti con Salvatore. Nonostante la dolorosa separazione i due hanno scelto di restare amici e crescere insieme la piccola Ginevra, che oggi ha 9 anni.