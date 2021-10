Uomini e Donne, Joele e Ilaria insieme oggi: la prima foto… di coppia?

Joele e Ilaria dopo Uomini e Donne stanno insieme? La risposta a questa domanda forse arriverà nei prossimi giorni, ma i due si sono rivisti: questo è certo. Hanno aspettato qualche giorno, anzi settimane prima di rivedersi fuori dagli studi ma alla fine ce l’hanno fatta. Non hanno mai nascosto che fra loro ci fosse stata la scintilla, anche se qualcuno poco credeva alla corteggiatrice. Poi è stato lui a tradire la fiducia del pubblico e in parte anche della redazione, parlando a Ilaria di scambi di numeri e di messaggi durante un ballo.

L’ex tronista è sembrato in buona fede quando provava a giustificarsi, tant’è che non c’è stata alcuna furia mariana della conduttrice, come il pubblico si aspettava. Maria De Filippi anzi è stata comprensiva con il ragazzo, ma allo stesso tempo è stata chiara dicendo che il trono non poteva andare avanti. A dire il vero quando la puntata è andata in onda Joele ha svelato dei retroscena sulla redazione molto interessanti, ma ormai ciò che è fatto è fatto e non si poteva tornare indietro. La curiosità del pubblico però era sapere cosa succede tra Joele Milan e Ilaria Melis oggi.

Ebbene, i due sono insieme a Milano: è arrivata la prima foto di Ilaria e Joele dopo Uomini e Donne. L’ex tronista e la corteggiatrice che lo ha più colpito tra tutte si sono ritrovati nella capoluogo lombardo per trascorrere del tempo insieme. Lo hanno reso noto proprio loro due, non è stata una terza persona a beccarli in giro e fare una segnalazione alle pagine di Uomini e Donne. Entrambi hanno postato una foto a Milano, “Toccata e fuga” ha fatto sapere lei. Quindi era già chiaro che fossero nello stesso luogo.

Poi è arrivata la foto di Joele Milan e Ilaria Melis insieme in macchina, non con il Duomo sullo sfondo. O magari hanno scattato anche quella foto, decidendo di tenerla privata. Su Instagram, ora come ora, c’è solo la foto in macchina insieme. Non hanno aggiunto dichiarazioni al momento, quindi non è chiaro se si siano fidanzati oppure stanno solo andando avanti nella conoscenza.