Uomini e Donne, Jessica sbotta contro Selene: la tronista divide il web

Va male la prima esterna di Davide Donadei a Uomini e Donne. Il tronista, tra le numerose corteggiatrici, decide di iniziare a conoscere Eleonora, colei che l’ha colpito di più esteticamente. Il dialogo tra loro non è naturale ed è impossibile non notare che tra loro non c’è feeling. In particolare, in studio Davide dimostra di essere rimasto piuttosto deluso dall’atteggiamento di Eleonora, che genera non poche risate in studio e a casa. Nonostante tutto, il tronista decide di non eliminare la corteggiatrice, suscitando non poche critiche. A dire la loro ci pensano Marzia e Selene. Quest’ultima attira l’attenzione su di sé quando fa una domanda a Davide ben precisa: preferisce le ragazze che non sono acqua e sapone? Questa appare come una chiara frecciatina a Eleonora, che non ha particolarmente colpito neanche i telespettatori. Di fronte a questa domanda, però, reagisce Jessica Antonini. La tronista sbotta e disapprova il commento di Selene! L’intervento della 29enne divide il web. C’è chi appoggia in pieno la sua opinione andando contro Selene e chi, invece, la reputa troppo dura e le consiglia di calmarsi.

Uomini e Donne, Jessica Antonini contro Selene: primo diverbio per il Trono Classico

“Perché non è acqua e sapone? Perché? Cosa ha? Siamo tutte truccate”, dichiara dal Trono Jessica. Dall’altra parte, Selene cerca di spiegare che il suo era un commento generale e che va solo contro Davide. Il motivo che ha portato la corteggiatrice a parlare riguarda un’affermazione fatta dallo stesso tronista durante un loro ballo. Scendendo nel dettaglio, Donadei pare abbia dichiarato alla giovane che gli avrebbe fatto piacere avere subito modo di conoscerla. Selene si sente una persona completamente diversa da Eleonora e, pertanto, si chiede: quale tipo di ragazza piace realmente a Davide? Quest’ultimo prende la palla al balzo e la invita a invitare. La corteggiatrice, però, stupisce tutti: scenderà al centro dello studio solo se lui andrà a prenderla.

Uomini e Donne, il gesto Selene: Jessica Antonini sbotta in studio

Comportandosi da signore, Davide si avvicina e invita a ballare Selene. L’atteggiamento della corteggiatrice viene duramente criticato dal pubblico sui social e da Jessica. Anche in questo caso, la tronista sbotta e dice la sua. “Potevi presentarti per fare la tronista e non la corteggiatrice”, afferma la Antonini. Selene non crede, però, che la sedia da corteggiatrice valga meno di quella in cui sono seduti i tronisti. “Dopo questa risposta, rimani seduta a fare la corteggiatrice”, conclude così questo piccolo scontro Jessica. Le ultime anticipazioni rivelano che Selene, nelle prossime puntate, si ritrova a lasciare lo studio, dopo aver ricevuto varie critiche a causa del suo interesse nei confronti di Nicola Vivarelli.