Uomini e Donne, Jessica e Davide: nuovo tatuaggio, gelosie, presentazioni

Jessica Antonini e Davide Lorusso hanno lasciato Uomini e Donne prima del previsto. La scelta è arrivata in studio improvvisamente, ma non ha potuto non emozionare tutti i presenti. Sin da subito, entrambi hanno dimostrato di essere molto coinvolti da questa conoscenza. Accade raramente nel programma di Maria De Filippi di vedere due giovani così presi l’uno dall’altra già dai primi incontri. Solitamente i percorsi durano parecchi mesi, ma Jessica ha preferito scegliere Davide subito e lasciare così la trasmissione. In una nuova intervista sul settimanale Nuovo Tv, l’ormai ex tronista si svela, raccontando come sta proseguendo la sua love story con Lorusso. La Antonini dichiara che la relazione sta procedendo benissimo, sebbene vivano in due città diverse. Scendendo nel dettaglio, Jessica vive a Roma e Davide a Como. Nonostante ciò, riescono a trascorrere molto tempo insieme. In questo periodo, Lorusso sta lavorando come bartender in Svizzera, nel weekend. Ma, durante la settimana, riescono a viversi nella casa di Jessica a Roma. Dunque, a questo punto, viene spontaneo pensare che la Antonini abbia già presentato Davide a suo figlio Kevin!

Uomini e Donne, Jessica Antonini ha presentato Davide Lorusso al figlio Kevin

Jessica Antonini ha già presentato a Davide Lorusso suo figlio Kevin Enea. L’ex tronista si dice felice dell’incontro avvenuto tra i due, in quanto al piccolo l’ex corteggiatore piace molto. Prima di scegliere, Jessica ha chiesto ovviamente l’approvazione del figlio, che ha cinque anni. La sera prima gli ha posto questa domanda e lui l’ha spiazzata dicendole: “Sì, basta che lui mi insegni ad avere i capelli lunghi come i suoi”. Lei stessa, subito dopo la scelta, in studio aveva fatto sapere al pubblico e ai presenti che suo figlio Kevin approvava Davide! Dunque, tutto sembra procedere per il meglio. Tra i due il più geloso pare sia Jessica! “Forse io, visto che lui dice che sono gelosissima”, dichiara l’ex tronista. La Antonini pensa che questo sentimento sia normale quando si tiene davvero a una persona.

Jessica Antonini e Davide Lorusso dopo Uomini e Donne: gelosie e nuovo tatuaggio

“Lui è solo mio e mi auguro che le altre donne stiano al loro posto, altrimenti dovranno fare i conti con il mio lato meno dolce”, avverte Jessica. Intanto, mentre attendono prima di compiere passi importanti come la convivenza, la Antonini ha deciso di tatuarsi la scritta ‘complici’ sul braccio sinistro. Davide, invece, si è tatuato una ranocchia sul polso, in omaggio alla passione dell’ex tronista per questo animale. Nel frattempo, tra i loro progetti ci sono dei viaggi: per il compleanno di Davide, il 26 ottobre, vorrebbero andare a Copenaghen, mentre a Capodanno hanno intenzione di raggiungere Amsterdam.