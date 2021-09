Uomini e Donne, Jessica Antonini ci riprova: chiesta altra chance a Maria

Jessica Antonini tornerebbe volentieri a Uomini e Donne. Non ha vissuto un percorso lungo all’interno del programma di Maria De Filippi. Dopo pochissimo tempo, aveva dimostrato di essere interessata unicamente a Davide Lorusso. La complicità era ormai evidente a tutti e la tatuatrice si era mostrata pronta a concludere il percorso, prima del previsto. La scelta è poi arrivata in modo improvviso, ma la relazione fuori non è durata granché. Qualche mese dopo, è giunta al capolinea.

Jessica non ha risparmiato Davide dopo la rottura e, attraverso i social e varie interviste, l’ha più volte accusato. Non c’è stato il lieto fine e l’addio non è stato per nulla pacifico. Ora la Antonini torna a parlare della scelta e svela di aver contattato di nuovo la redazione. Parlando con Mondotv24, ammette di non essersi pentita del giorno in cui ha lasciato il programma, in quanto ha scelto con il cuore. Avrebbe potuto fare sei mesi o un anno di esperienza, ma ha preferito seguire i suoi sentimenti.

Nonostante tutto, è contenta di aver scelto Davide, in quanto sa di aver fatto ciò che sentiva. Detto ciò, fa un in bocca al lupo ai nuovi tronisti dell’edizione di UeD, che prenderà inizio lunedì 13 settembre. Confessa che l’ha colpita Matteo, ma crede che non scenderebbe le scale nel ruolo di corteggiatrice. Infatti, lei stessa spiega di voler essere coerente con ciò che disse all’inizio, quando si presentò come tronista.

Dopo anni trascorsi a corteggiare gli uomini, l’ex tronista vorrebbe anche essere corteggiata. A questo punto del discorso, Jessica Antonini rivela di voler svelare uno “scoop”: “Io quest’anno aveva rimandato la candidatura”. Dunque, la tatuatrice ha contattato ancora la redazione per riproporsi, pronta a rivivere questa esperienza.

Sembra che la Antonini voglia un’altra possibilità nella trasmissione di Canale 5, ma la redazione accetterà? C’è, ad esempio, un ‘precedente’: Andrea Cerioli. Quest’ultimo ebbe l’opportunità di sedersi sul trono per ben due volte. La prima, però, non scelse nessuno, per poi ritrovarsi fuori con Valentina Rapisarda. Ora è felice a fianco di Arianna Cirrincione, conosciuta in studio qualche anno dopo il precedente percorso.

Un discorso un po’ diverso rispetto a quello di Jessica, che da tronista ha comunque fatto la sua scelta nel programma, ovvero Davide. Dunque, la redazione potrebbe non prendere in considerazione la sua candidatura.

La Antonini dichiara “mai dire mai” quando torna a parlare del fatto che potrebbe tornare come corteggiatrice. In ogni caso, dubita che potrebbe farlo quest’anno visto che, secondo lei, i tronisti “sono troppo piccoli” rispetto alla sua età.