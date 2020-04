Uomini e Donne Jean Pierre lascia con Mary, fuoco su Gemma: “Corrotta”

Jean Pierre Sanseverino fidanzato con Mary dopo Uomini e Donne, l’annuncio

Alla fine anche Jean Pierre Sanseverino si è fidanzato ed è fuori da Uomini e Donne. Non per punizione – sia chiaro – perché il fidanzamento non è avvenuto alle spalle della redazione, e comunque, una volta terminate le registrazioni e con l’estrema trasparenza che gli autori richiedono, chiunque può innamorarsi fuori. Abbandonerà dunque il programma di Canale 5 ma lo farà con tanta felicità, visto che Jean Pierre si è fidanzato con Mary e con lei ha deciso di passare la quarantena. Passo più lungo della gamba? Per qualcuno sì, per qualcun altro no; ricordiamo soltanto che i due si stavano già conoscendo da un po’ di tempo e che con la pandemia Covid-19 è l’unico modo per continuare a conoscersi.

Uomini e Donne: Jean Pierre e Mary felici, Gemma alle prese con un ventiseienne

All’inizio sia Gianni Sperti sia Tina Cipollari avevano scambiato Mary per Anna Tedesco ma era soltanto la foto a ingannare: “Ma è Anna! A casa sua?”, queste le loro parole, a cui ha fatto subito seguito il chiarimento di Maria: lei è di Roma, lui di Torino e hanno deciso di stare insieme, di viversi lontano dalle telecamere. Non sappiamo se faranno la loro comparsa nelle nuove puntate di Uomini e Donne che andranno in onda dal 4 maggio ma non è da escludere che ritornino per raccontare la loro storia d’amore, anche se – diciamocelo – l’attenzione sarà tutta riservata a loro: i corteggiatori virtuali di Gemma Galgani e Giovanna Abate.

Gemma e Sirius, il ventiseienne di fuoco: “Donna corrotta”

Se Giovanna oggi ha preso una decisione drastica non si può dire lo stesso di Gemma che invece ha accettato persino un ventiseienne: la Dama del Trono Over pensa che Sirius – questo il nome del ragazzo – sia più grande ma pare che al momento l’età sia quella. La Galgani insomma non vuole scartare la possibilità di conoscere qualcuno di molto più giovane, e questo ha mandato su tutte le furie Tina che proprio non credeva ai suoi occhi e alle sue orecchie: “Una donna proprio corrotta lei, eh”, queste le parole della Cipollari a Gianni in collegamento. Parole a cui hanno fatto seguito tanti altri discorsi: “Ha amato talmente tanto la figura della nonna – così Tina ha cercato di giustificare questo corteggiamento – che è proprio attratto da queste tipologie”. Forse evitabile l’attacco finale: “Carissimo Sirius, ti volevo avvisare di una cosa: Gemma è una nullatenente, non pensare che è una persona con soldi perché è una donna normalissima che vive di pensione”. Tina sbaglia senz’altro con le sue aggressioni verbali ma – come diciamo dall’inizio di questa nuova formula – Gemma dovrebbe anche saper selezionare meglio chi la contatta.