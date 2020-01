Uomini e Donne, spuntano rapporti segreti in trasmissione: bagarre al Trono Over

Trono Over, Jean Pierre sotto attacco per il comportamento con Antonella

Oggi accuse durissime a Jean Pierre Sanseverino dopo alcune dichiarazioni di Antonella a Uomini e Donne. Ricorderete tutti che i due non si erano lasciati in malo modo e che lei aveva persino confermato di voler continuare a frequentarlo: cosa che però non ha più voluto fare, visto che dopo aver ripreso alcune questioni dell’ultima puntata si è voluta soffermare su alcuni atteggiamenti e comportamenti che hanno messo in cattiva luce l’ex corteggiatore di Gemma Galgani. Di cosa parliamo? Anzitutto del fatto che sarebbe stata lei a consigliargli di fare gli auguri a Gemma; in secondo luogo di quel mazzo di fiori che ha già fatto scandalo qualche giorno fa.

Jean Pierre e i fiori: l’aneddoto di Antonella che fa scatenare Tina Cipollari

Antonella infatti ha raccontato che Jean Pierre, nonostante non avesse comprato i fiori, le aveva detto invece di averli pagati tantissimo. Il Cavaliere ha negato un po’ tutto di quello che Antonella ha detto ma ciò non è bastato per calmare Tina Cipollari che gliene ha dette di ogni: “Inginocchiati e chiedi scusa. Sei un tirchio, avaro, opportunista e quant’altro”. E no, non è finita qui perché poi si è passati ad Aurora, di cui Jean Pierre è attrattissimo, che a centro studio ha spiegato a Maria De Filippi di aver sentito alcune voci che non le sono piaciute, cioè che Jean Pierre avrebbe detto a un po’ di persone che tra loro due c’è stato qualcosa di più di un semplice bacio. Potete capire che si tratta di affermazioni forti perché fanno passare Jean Pierre per un uomo un po’ chiacchierone.

Jean Pierre e Aurora, cosa c’è stato? Gianni Sperti vuole vederci chiaro

Il punto è che Jean Pierre ha negato tutto e ha anche spiegato che lui avrebbe voluto ma che è stata lei a rifiutarsi. La parola è stata data poi ad alcuni uomini del parterre che hanno confermato le parole di Aurora, il cui racconto però è stato smentito da altri, tra cui Samuel Baiocchi; insomma: sulla questione non c’era unanimità tra i Cavalieri. Gianni Sperti è stato quello meno convinto di tutta questa faccenda: Jean Pierre e Aurora hanno sempre raccontato che il loro rapporto fosse passionale, quindi – questo il suo discorso – perché negare che sono andati oltre? Ad ogni modo la faccenda per ora si è chiusa, con Jean Pierre che per alcuni versi non ne è uscito affatto bene. Vedremo cosa ci riserveranno le prossime puntate del Trono Over.