Uomini e Donne, Jakub diventa famoso nel mondo! Il video scatena anche attacchi

Ebbene sì, un video che vede protagonista Jakub Bakkour sta facendo il giro del mondo in queste ore. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione di tantissimi fan della serie TV Heated Rivalry, disponibile su Prime Video. Il filmato in questione lo ritrae vicino all’attore protagonista Hudson Williams. Ed è la reazione di quest’ultimo, di fronte a un gesto dell’ex volto del Trono Classico, a far parlare. Non solo complimenti, ma a Jakub stanno anche arrivando degli attacchi.

Il tutto è accaduto durante la Fashion Week di Milano, dove l’ex corteggiatore sta lavorando in questi giorni dedicati alla moda maschile. Dopo le sfilate, c’è spazio anche per le feste. Una di queste ha, appunto, visto tra i protagonisti proprio Bakkour. In un video che sta circolando sul web, diventando virale in diversi Paesi del mondo, è possibile vedere Jakub ballare a petto nudo, senza maglietta. Vicino a lui c’è, appunto, Hudson Williams, uno degli attori più amati del momento.

Il video sembra dimostrare che quest’ultimo sia rimasto particolarmente colpito dall’esibizione a petto nudo di Jakub di Uomini e Donne. Infatti, i fan della serie TV hanno iniziato a condividere il filmato, facendolo diventare virale in tutto il mondo. Attualmente, non è noto se Hudson sia sentimentalmente impegnato oppure no. Molti dei suoi fan, però, sognano di vederlo ufficializzare un’eventuale love story con il suo collega, Connor Storrie. I due attori hanno mostrato complicità e sintonia sul set di Heated Rivalry. E proprio alcuni di questi fan stanno attaccando Bakkour.

Credono che possa inserirsi tra Hudson e Storrie, con il primo totalmente interessato a lui. Ovviamente, questi sono solo capricci di questi fan che devono necessariamente creare delle love story tra i loro beniamini e che vedono Jakub come possibile intralcio.

Quest’ultimo, intanto, ha lasciato la corte di Sara Gaudenzi proprio di recente, preceduto da Marco. La tronista si ritrova, attualmente, in una posizione alquanto scomoda. Le anticipazioni della più recente registrazione segnalano che Sara ha dato un ultimatum: se non scenderanno altri corteggiatori dovrà abbandonare il Trono.

In effetti, i telespettatori erano ormai convinti che la sua scelta sarebbe ricaduta su Jakub o su Marco. Con i due ragazzi che hanno deciso volutamente di andare via, tutto riparte da zero per la Gaudenzi.