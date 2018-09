Uomini e Donne, Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip prossimo tronista?

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip sarà il prossimo tronista? La frase che non passa inosservata

Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Ebbene una frase del tentatore avrebbe messo qualche dubbio al riguardo. Il giovane ha ricoperto questo ruolo nella versione spagnola del noto programma. Intanto, in Italia ha ormai attirato completamente l’attenzione su di sé. In particolare, è riuscito a colpire Valeria Marini, la quale ha subito fatto notare il grande interesse nei suoi confronti. I due stanno portando avanti una conoscenza abbastanza approfondita, che potrebbe mettere a serio rischio la relazione tra la showgirl e Patrick. Infatti, sembra proprio che Valeria abbia deciso di lasciarsi andare in questa avventura e di non perdersi nulla del bel tentatore. Sicuramente sarebbe una bella sorpresa per i telespettatori, in quanto sono già tante le donne che hanno fatto apprezzamenti nei suoi confronti. Diversi sono i commenti riguardanti Ivan, durante la messa in onda della prima puntata del reality delle tentazioni.

Non è la prima volta che Maria De Filippi fa ricoprire il ruolo di tronista a un volto noto proveniente dalla Spagna. Ricordiamo Jonas Berami, ex attore de Il Segreto. Inoltre, altri tentatori di Temptation Island sono poi entrati a far parte del Trono Classico. Proprio in questa nuova stagione abbiamo visto salire sul trono Teresa Langella, ex tentatrice. Dunque, in futuro potrebbe arrivare questa grande possibilità anche per Ivan. In particolare, il dubbio arriva dopo una sua affermazione. “Cerco una donna italiana”, ha rivelato Gonzalez durante la prima puntata del reality delle tentazioni. Il tentatore, parlando con Valeria Marini, ha fatto dunque una rivelazione che non è di certo passata inosservata.

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez potrebbe diventare un nuovo tronista

Il pubblico di Canale 5 non ha potuto non iniziare a fare ipotesi sul possibile arrivo di Ivan a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. La sua conoscenza con la Marini a Temptation Island Vip lo sta portando a ricevere grandi apprezzamenti dal pubblico femminile. Non è di certo passata inosservata la sua bellezza estetica. Non ci resta che attendere per scoprire quale futuro avrà Ivan nella televisione italiana.