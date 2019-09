Uomini e Donne, Ivan Gonzalez nella bufera: “Sonia un ripiego”, la risposta

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez sotto accusa dopo la fine della storia con Sonia: i fan lo inondano di messaggi

Ivan e Sonia si sono lasciati e oggi a parlare è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. L’ufficialità sulla rottura è giunta ieri dalle stories di Instagram dell’ex corteggiatrice. Fino a stasera Ivan Gonzalez non è intervenuto sull’argomento e ha spiegato in serata il motivo. Non ha risposto prima, ha raccontato, perché ha avuto una giornata molto movimentata e non ne ha avuto il tempo. Ha comunque avuto modo di leggere qualche messaggio che gli è arrivato e non gli sono molto piaciuti, o almeno non sembrava essere d’accordo con ciò che hanno insinuato in questi messaggi. “Ho letto dei messaggi assurdi, senza un senso diciamo. Ho letto tante cose che non sono così insomma”, ha detto in queste prime stories. Ivan ha quindi promesso di rispondere una volta arrivato a casa.

Ivan Gonzalez risponde alle accuse su Sonia: “Nessuno mi obbligava”

E dopo un paio d’ore Ivan ha scritto e pubblicato un messaggio tra le stories di Instagram. L’ex tronista ha detto di aver ricevuto diversi messaggi in cui gli veniva chiesto cosa fosse successo, ma allo stesso tempo in tanti di questi c’erano scritto cose assurde. Ivan ha spiegato: “Messaggi dove vengo criticato di nuovo dicendo che ho fatto una scelta di ripiego (dopo 8 mesi). Ragazzi nessuno mi obbligava a stare 8 mesi con una persona, né a portare nessuno a casa della mia famiglia”. Insomma, pare di capire che Ivan sia stato accusato di aver fatto una scelta di convenienza solo perché era chiaro che a Natalia piacesse Andrea Zelletta. Ivan e Sonia però sono stati insieme diversi mesi e nei primi tempi erano davvero inseparabili. Sembrava, insomma, che fossero legati da un sentimento sincero, altrimenti sarebbero scoppiati dopo poche settimane come altre coppie.

Ivan e Sonia si sono lasciati, ma lui non è pentito: “La sceglierei di nuovo”

Il messaggio di Ivan infatti prosegue così: “Anzi dico che Sonia è stata la scelta più giusta e onesta che ho potuto fare. Era la ragazza più completa che ho potuto conoscere lì dentro, e la sceglierei di nuovo se ritornassi indietro. Ma a volta le cose vanno o non vanno e questa volta non è andata magari non era il momento chissà. Il tempo darà tutte le risposte. Prima di parlare dobbiamo fermarci a pensare… Tutto qua”. Ivan e Sonia non stanno più insieme, ma non hanno iniziato a farsi la guerra sui social.