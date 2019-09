UeD, Ivan e Sonia si sono lasciati ufficialmente: lei spiega tutto

Uomini e Donne, è finita tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino: i due si sono lasciati ufficialmente

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati, oggi è ufficiale. Non si tratta solo di gossip, non sono solo supposizioni, è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne a comunicare ai fan che tra loro è finita. Oggi è stato inevitabile per Sonia comunicare la rottura con Ivan, perché i fan hanno sperato fino all’ultimo di rivederli insieme. La ragazza ha postato infatti la foto di un aeroporto e molti pensavano che stesse raggiungendo Ivan in Spagna. “Nessun bolo per Madrid ragazzi”, ha scritto invece Sonia poco dopo per annunciare la fine della loro relazione. Effettivamente le coincidenze iniziavano a essere un po’ troppe, perché Ivan e Sonia dopo Uomini e Donne erano spesso insieme e invece ultimamente ognuno era a casa propria.

Ivan e Sonia si sono lasciati, lei vuota il sacco: “Non è facile e fa male all’anima”

E infatti il motivo di questa distanza è questo: “Sono sempre stata una persona corretta e ringrazio tutti voi, per il sostegno e l’affetto. Ultimamente leggo tanti vostri messaggi sul mio rapporto con Ivan. È chiaro ed evidente a tutti che purtroppo il nostro rapporto è cambiato”. Sonia e Ivan si sono lasciati, ma i motivi reali rimarranno tra loro. Per il momento Ivan non ha ancora proferito parola in merito, ma Sonia ha aggiunto altro al suo messaggio. Queste le sue parole: “Non si può continuare a lottare e sperare di cambiare le cose, quando in realtà stavano cambiando solo noi. I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. Si ama e si perde… È la vita… Anche se non è facile e fa male all’anima, bisogna abituarsi al cambiamento”.

Uomini e Donne news, Ivan e Sonia si sono lasciati: “Vi chiedo solo rispetto”

La notizia della fine della storia tra Ivan e Sonia non ha stupito più di tanto il pubblico di Uomini e Donne, visto che i due erano distanti ormai da un po’. Certo, questa estate hanno fatto una vacanza insieme e sembrava essere tornato il sereno. Invece così non è stato e tra loro oggi è finita ufficialmente. “Vi chiedo solo del rispetto… Mettete sempre il cuore al primo posto”, ha chiosato Sonia.