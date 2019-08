UeD, Ivan e Sonia tornano a stupire insieme: la coppia prende il “volo”

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino stanno ancora insieme: la coppia ricompare su Instagram

Ivan e Sonia stanno ancora insieme, sono felici e pronti a godersi la loro vacanza estiva. Dopo quasi venti giorni di gossip e di dubbi, la coppia di Uomini e Donne è riapparsa sui social insieme. Si è mormorato parecchio di una crisi fra loro, ma non senza motivo. Tutto era iniziato da un post su Instagram di Sonia, che lasciava intuire a una possibile crisi con Ivan. Poi ha detto di non voler parlare prima del tempo, mentre l’ex tronista ha sempre smentito di essersi lasciato. Anche gli indizi raccolti su Instagram, però, avevano scoraggiato i fan: niente più commenti e mi piace fra loro. Tutto sembra essere passato: oggi Ivan e Sonia sono di nuovo insieme.

Ivan e Sonia non si sono lasciati e partono per le vacanze insieme

Poche ore fa, Sonia Pattarino ha postato delle storie su Instagram e ha fatto sapere di essere pronta a partire. Stava però aspettando ancora Ivan, che finiva di prepararsi. Poi il video dall’aeroporto, in cui finalmente abbiamo rivisto Sonia e Ivan insieme dopo tantissimi giorni. La coppia è insieme a Madrid, lei ha raggiunto il suo amato per partire poi per le vacanze. Dove sono diretti? Dopo un viaggio di più di dieci ore, la coppia atterrerà in Messico e si godrà la loro vacanza. Prepariamoci dunque a video e foto della loro vacanza, per la gioia dei fan che non vedevano l’ora di rivederli insieme. Le voci di una possibile crisi o rottura da oggi possono cessare di circolare, insomma.

Ivan e Sonia di nuovo insieme, nessuna crisi per la coppia di Uomini e Donne

Ivan e Sonia oggi sono ancora insieme, cosa sia successo nel frattempo non possiamo saperlo. C’è chi ha pensato sia stata solo una trovata pubblicitaria per far parlare un po’ di sé, ma la stessa Sonia ha confessato che si è trattato di un periodo no, dovuto anche a distanza e impegni di lavoro, quindi c’era un motivo valido alla base del suo sfogo di luglio. Ciò che conta, ora come ora, è che sia tornato il sereno, semmai ci fosse stata qualche nube sul loro rapporto!