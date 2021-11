Uomini e Donne, Isabella verso l’addio? Come sta Gemma: anticipazioni

Le ultime novità sui protagonisti dello show di Maria De Filippi con la Ricci vicina al lieto fine e la Galgani ancora a casa per via del Covid-19

Uomini e Donne ha registrato nuove puntate nei pomeriggi di venerdì e sabato. Cosa dicono le anticipazioni? Secondo quanto si legge sul profilo social Uominiedonneclassicoeover, Gemma Galgani non ha preso parte alle registrazioni. Invece, Isabella Ricci sarebbe vicina all’addio. Facendo il punto della situazione, la dama torinese sta prendendo parte a queste puntate in collegamento da casa, in quanto è risultata positiva al Covid-19. Sembra che la situazione per Gemma non sia grave. Infatti, ha preso tranquillamente parte alle ultime registrazioni e ha anche deciso di iniziare una nuova conoscenza.

Ebbene, la Galgani dopo Costabile spera di ritrovare il sorriso con un altro cavaliere. Si tratta di un nuovo volto del programma di Maria De Filippi, approdato nello studio di Canale 5 proprio per conoscere lei. Gemma avrebbe deciso di accettare questa nuova conoscenza, ammettendo che questo nuovo cavaliere a prima vista le piace. Per quanto riguarda Isabella Ricci, invece, ci sarebbero delle interessanti novità. La dama, protagonista di scontri e battibecchi accesi, potrebbe presto lasciare il programma di Maria De Filippi.

La conoscenza con un cavaliere che frequenta da qualche tempo starebbe procedendo abbastanza bene. L’uomo, fortemente interessato a lei, avrebbe anche deciso di non far scendere in studio le due donne giunte in trasmissione per conoscerlo. Le anticipazioni di UeD segnalano che, comunque, Isabella è ancora un po’ dubbiosa sul futuro che potrebbero condividere.

La Ricci ha dei dubbi sul cavaliere “ma se tutto proseguirà per il meglio usciranno insieme dal programma”. La dama potrebbe, dunque, presto abbandonare la sedia del parterre delle dame e per vivere al di fuori della trasmissione questa frequentazione. Ovviamente, bisognerà capire cosa accadrà nei prossimi giorni.

In questa nuova edizione del show, Isabella Ricci si ritrova spesso sotto attacco. Sono diversi i telespettatori che hanno cambiato completamente idea su di lei. Continuano a esserci i sostenitori, ma la dama sembra aver deluso le aspettative di qualcuno. Tra questi vi è anche Gianni Sperti, che inizialmente appariva affascinato da lei.

Con il trascorrere del tempo, l’opinionista ha iniziato a pensare che Isabella non sia poi così sincera come vorrebbe mostrare. Il suo profilo social e quello di una delle sue fanpage ha fatto nascere non pochi sospetti in studio e fuori.