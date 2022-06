Uomini e Donne, Isabella Ricci: Fabio ha subito un intervento, come sta

Al momento, l’ex cavaliere del Trono Over si trova ricoverato in una clinica e al suo fianco c’è sua moglie

Per Isabella Ricci e Fabio Mantovani dopo Uomini e Donne è arrivato il matrimonio. Un mese fa la coppia convolava a nozze e oggi si ritrova ad affrontare un piccolo problema. L’ex cavaliere ha dovuto subire un intervento chirurgico e si trova al momento in una clinica. Qualche giorno fa, attraverso una storia su Instagram, insieme avevano fatto sapere al pubblico che li segue i dettagli. Fabio si è sottoposto a un’operazione chirurgica al ginocchio, dove c’era un problema che da tempo andava risolto.

Dopo l’intervento Mantovani dovrà affrontare 15 giorni di riabilitazione. Ora Isabella e Fabio si trovano in clinica, da dove condividono gli aggiornamenti. La coppia del Trono Over rivela ai fan che è andato tutto bene. “Operazione fatta”, scrive la Ricci pubblicando un video che la ritrae a fianco al letto di Fabio. Entrambi sorridono soddisfatti, facendo così capire che l’intervento al ginocchio ha dato buoni risultati. “Mio marito sta meglio”, scrive ancora l’ex dama con uno scatto che li ritrae insieme nella struttura.

“Fine settimana Fabio entra in clinica perché si deve far riaggiustare un ginocchio”, così Isabella annunciava l’operazione del marito. Pare che Fabio abbia risolto un problema al ginocchio sorto “quando era giovane e faceva il calciatore”. Qualche giorno fa, sempre la Ricci, ha fatto sapere al pubblico che la luna di miele a Dubai era finita.

Il 28 maggio 2022 Isabella e Fabio si sono sposati con una cerimonia intima a Pescantina, in provincia di Verona. Qui vive l’ex cavaliere e la Ricci ha subito accettato di celebrare il matrimonio sul posto. Non sono mancati altri volti di Uomini e Donne alle nozze di Isabella. Samantha Curcio e Marcello Messina hanno con lei mantenuto un’amicizia dopo il programma e hanno, appunto, preso parte alla cerimonia.

Sotto il post condiviso di Isabella per rivelare le condizioni di salute di Fabio dopo l’operazione, tra i vari commenti, c’è quello dell’ex tronista. “Ha una donna meravigliosa vicino”: scrive Samantha. Come si poteva immaginare, al matrimonio non erano di certo presenti volti come Gemma Galgani e Armando Incarnato.

La dama torinese aveva pure anticipato che qualora fosse stata invitata non avrebbe partecipato al matrimonio, ancora prima delle nozze. Tra loro non è mai corso buon sangue, anzi le liti erano spesso molto accese.