Uomini e Donne, Isabella: retroscena inediti su Cosimo tra soldi e consigli

Isabella July di Uomini e Donne, in questi giorni, si è ritrovata al centro di alcune indiscrezioni per via di un’intervista. Ora ne rilascia una a Opinionista Social su Instagram, al quale svela un dettaglio inedito che vede coinvolta anche Tina Cipollari, anche se non in modo diretto. Facendo il punto della situazione, la dama del Trono Over avrebbe dovuto rilasciare un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, nei giorni scorsi. Alla fine, ciò non è accaduto per via di una sua richiesta.

L’esperto del dating show di Maria De Filippi su Instagram aveva informato i suoi seguaci che una dama gli ha chiesto 500 euro per un’intervista. Pugnaloni ha rifiutato la proposta e all’ultimo minuto è stato annullato il tutto. Lui stesso ha poi svelato, su richiesta dei fan del programma, che la dama in questione è appunto Isabella, la quale è stata spesso al centro delle polemiche nello studio di Canale 5 nella passata edizione.

Ebbene la July ha confermato il tutto, dichiarando di essere stata consigliata male da una persona. Quest’ultima è un volto già noto al pubblico di Uomini e Donne. Isabella, nella sua intervista di oggi a Opinionista Social, ha svelato di aver sentito questa persona per via di un corso immobiliare che lei sta facendo. Si tratterebbe di Cosimo Dadorante, che proprio in questi giorni è tornato al centro dell’attenzione facendosi vedere con Tina Cipollari.

L’ex corteggiatore della storica opinionista è stato molto disponibile con Isabella, alla quale avrebbe dato delle particolari informazioni:

“Successivamente mi disse che stava fatturando tanto con interviste varie e di fare altrettanto io. Gli dissi che non avevo idea di come muovermi e lui mi incoraggiò a fare come faceva lui, ovvero di chiedere soldi alle interviste. La cosa mi sembrava giusta, visto che la nostra immagine viene sempre sfruttata per i guadagni altri e così colsi l’occasione quando Lorenzo Pugnaloni mi chiede di fare l’intervista”

Isabella ha precisato di non vederci nulla di male nella sua richiesta di 500 euro per l’intervista: “C’è chi si fa pagare fiori di soldi per una semplice foto”. La dama ha aggiunto che se Pugnaloni le avesse fatto notare il suo fastidio avrebbe fatto questa intervista gratis. Allo stesso tempo, Isabella ha speso belle parole su Cosimo, che a detta sua sarebbe “un imprenditore capace di dare anche dei buoni consigli”. Insomma è una persona che l’ha sempre incuriosita e che le avrebbe anche detto che “gli avrebbe fatto piacere vedermi, in amicizia ovviamente”.

Cosimo non si sarebbe più fatto sentire: “Non vorrei che non volesse turbare Tina, ma può stare tranquilla che Cosimo non è il mio tipo di uomo”.

Uomini e Donne: Isabella July si espone su Tina e non ha peli sulla lingua

Isabella crede che nel programma Tina abbia sempre dimostrato di provare gelosia nei suoi confronti. Ciò l’ha capito quando l’ha rincorsa dietro le quinte per chiederle un confronto, magari davanti a un caffè, visti i suoi continui attacchi. Se mai dovesse tornare a Uomini e Donne, Isabella è certa che si mostrerà una persona più sicura. E sulle coppie che si sono già rotte, tra quelle che sono nate nella passata edizione, la dama dice che “non c’è abbastanza tempo per conoscersi nel programma”.

Molti telespettatori vorrebbero conoscere i dettagli dei motivi che l’hanno portata a partecipare il dating show di Maria De Filippi:

“In realtà, ci sono andata principalmente perché avevo bisogno di distrarmi dalla perdita di mia mamma qualche mese prima e ho colto l’occasione di non pensarci e tornare a sorridere. Poi ho pensato che forse lì avrei finalmente incontrato l’uomo giusto per me. Nella vita non si sa mai”

Conclude così la sua intervista e già i telespettatori immaginano gli scontri che potrebbero nascere, nella prossima edizione, tra Tina e Isabella per le parole di quest’ultima.