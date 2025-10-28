Uomini e Donne, Isabella fuori si contraddice: il vero motivo dell’addio

Isabella July ha lasciato Uomini e Donne di recente e molte cose ora non tornano. Si contraddice e sembra svelare il vero motivo per cui ha deciso di abbandonare il parterre del Trono Over. Ritrovatasi al centro di forti polemiche al centro studio, ecco che l’ormai ex dama ha dichiarato improvvisamente di voler lasciare il dating show di Maria De Filippi perché fuori c’è una persona che vorrebbe frequentare e che ha rivisto dopo tanto tempo.

Il tempismo ha suscitato dei forti sospetti, soprattutto in Gianni Sperti e Tina Cipollari. Questo perché Isabella ha, inizialmente, lottato per far valere le sue idee su Cristian. Quest’ultimo, con il quale ha avuto una breve conoscenza, l’ha accusata di essere alla ricerca di qualcuno che possa aiutarla economicamente e non dell’amore. Il motivo? Più volte gli avrebbe palesato di essere in difficoltà economica e di aver bisogno di aiuto.

Furiosa, Isabella a Uomini e Donne si è difesa dicendo di provenire da una famiglia nobile e di poter acquistare anche l’intero agriturismo di Cristian. In ogni caso, è stata lei a finire nella bufera. Dopo varie spiegazioni e accuse, a un certo punto, ha svelato di aver rivisto una persona fuori che vorrebbe frequentare. La sua rivelazione non ha convinto molti, in quanto non è stata fatta subito ed è arrivata solo dopo essersi ritrovata sotto attacco. Nonostante ciò, Isabella – come avevano rivelato le anticipazioni – è andata via.

Ora sembra che lei stessa voglia svelare le cose come stanno. Inizialmente, ha condiviso un post su Instagram dedicato alla madre, dove ha raccontato di essere stata trattata in modo ingiusto nel programma. Nelle scorse ore, ha voluto chiarire come stanno davvero le cose. Innanzitutto, Isabella ci ha tenuto a spiegare di non aver mai voluto sbandierare le sue origini nobili, ma l’ha fatto solo per difendersi.

Ciò che ha un vero valore nella sua vita è il lavoro. Inoltre, la July ha spiegato di aver solo proposto a Cristian di conoscersi fuori “perché la vita reale è fatta anche di lavoro, responsabilità e bollette da pagare”. A detta di Isabella, il cavaliere avrebbe rigirato queste sue parole per metterla in brutta luce. “Non volevo crederci a quanta cattiveria potesse arrivare da una persona che credevo fosse perbene”, ha scritto su Instagram.

Il fatto che volesse lasciare il programma con Cristian mette in discussione la sua rivelazione legata alla persona che avrebbe rivisto fuori dopo tanto tempo. Fatto sta che Isabella non parla affatto di quest’uomo, anzi continua a concentrarsi su quanto accaduto nel programma, che sembra essere il vero motivo per cui è andata via:

“Mi sono sentita offesa e infangata, ma ho reagito con dignità. Non mi aspettavo che Gianni difendesse Cristian: è stata una caduta di stile che mi ha ferita. Io però vado a testa alta. Ho rispetto e gratitudine per Maria, la redazione e tutti del programma. Ho sempre creduto nel programma e nell’amore ma sono rimasta delusa & Ora sono concentrata sul mio lavoro, che è la mia priorità assoluta. Che sia chiaro”

Così conclude il suo lungo messaggio Isabella, che riceve il sostegno dei suoi fan.