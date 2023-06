Uomini e Donne, Isabella fiume: “Divorzio con Fabio, tutta la verità”

Tutta la verità di Isabella Ricci sulla fine del matrimonio con Fabio Mantovani. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it in cui ha parlato abbondantemente del rapporto sentimentale con l’ex cavaliere. Rapporto finito su un binario morto. La love story è durata circa un anno e due mesi. Tutto procedeva a gonfie vele. Si arriva al 19 gennaio scorso, data spartiacque della vicenda. “Lì è cambiato lo scenario improvvisamente”, ha confidato la donna che ha poi chiesto il divorzio.

Isabella Ricci su Fabio Mantovani: “Errore di valutazione”

“Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali”, ha aggiunto Isabella. Con Mantovani conviveva da novembre 2021, le nozze erano arrivate il 28 maggio 2022. Il 6 giugno 2023 la separazione. Che cosa è accaduto di preciso? Perché lo scenario è mutato in maniera così repentina?

“È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me. La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19. E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo. Vedere sfumare un disegno di vita in due, su cui contavo e avevo investito molto, è fonte di dispiacere e amarezza, ma voglio essere positiva verso la vita e rivolgere il mio sguardo a quello che sarà domani”.

La Ricci non ha voluto rivelare i dettagli delle cause che l’hanno spinta a lasciare Mantovani:

“Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine. So bene che non commentare le provocazioni e le false accuse può sembrare accondiscendente, ma per il momento scelgo di mantenere una rigorosa riservatezza sulla fine del mio matrimonio per evitare che un dispiacere privato diventi una chiacchiera da bar.

La fine del matrimonio è stata annunciata tramite un post social dalla medesima ex dama di UeD. Un post stringato in cui la donna ha rimarcato che “quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. Anche in questo caso Isabella ha optato per il silenzio, senza aggiungere dettagli: “Nel post ho detto tutto quello che avevo da dire. Sono stata estremamente sintetica, quando non è vero, non è vero”.

E la casa a Dubai che aveva acquistato e arredato con tanta cura? “Ho acquistato quella casa con i miei risparmi di una vita di lavoro, credendo in un proposito comune. È mia e rimane a me. Ho rimaneggiato un po’ l’arredamento, togliendo alcune cose che avevamo comprato insieme. A Dubai sono stata bene. Credo di ritornarci tra settembre e ottobre. Penso di risiedere lì, di usarla come un rifugio invernale”.

Quando le viene domandato se con Mantovani manterrà un legame amichevole, la Ricci lascia intendere che no, non c’è margine per far germogliare una situazione di questo tipo: “In generale, le amicizie con gli ex si mantengono se il comportamento è stato adeguato. Se non è stato adeguato non si mantengono”. Tradotto, sono accadute cose che le hanno fatto perdere fiducia nell’ex, quindi grazie e arrivederci.

Nonostante la delusione sia tanta, Isabella non ha intenzione di piangersi addosso e di chiudersi in se stessa. Preferisce guardare avanti e ripartire: “Non ho intenzione di chiudermi in un eremo. Diciamo che sto più attenta, do meno peso alle parole, ma più ai fatti. Io voglio vivere. Ci sono sempre due possibilità dopo un evento non bello: o ci si nasconde e non si vuole vedere più nessuno, oppure si dice: ”È successo, ho imparato, è stata un’esperienza che mi ha fornito ulteriori strumenti che non avevo, posso andare avanti””.

Isabella Ricci potrebbe tornare a Uomini e Donne

Adesso l’ex dama ha il fine di ritrovare serenità “non di avere nuove storie”. Naturalmente dopo che si è saputo del divorzio, molti affezionati a Uomini e Donne si sono domandati se è possibile che torni nel programma. Un simile scenario non è da escludere, come rivela la stessa Ricci:

“Non ne ho la più pallida idea (ride, ndr). Con tutte le cose importanti che ho dovuto decidere negli ultimi mesi, non ci ho pensato. Uomini e Donne è un’opportunità che, se vogliono, ti danno loro, poi in base al momento in cui sei, puoi decidere se accettare o meno. In questo momento, non ho assolutamente valutato la cosa”.

Parafrasando, laddove dovesse arrivare la chiamata della redazione di UeD per tornare in stusio Isabella la valuterà. E, aggiungiamo noi, è assai probabile che dica di sì. L’obbiettivo nel breve periodo invece è quello di ricercare la felicità ripartendo sda sé: “Mi concentrerò su me stessa. A Uomini e Donne dissi che avevo dieci anni buoni di vita davanti. Bene, ne ho speso uno e mezzo. Ne rimangono altri otto e mezzo, dove non voglio commettere errori (sorride, ndr). E poi sto valutando dei progetti di tipo professionale”.