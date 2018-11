UeD, Irene eliminata: arriva il messaggio di Niccolò Centioni de I Cesaroni

Uomini e Donne, Irene Capuano eliminata: il messaggio inaspettato di Niccolò Centioni, Rudi de I Cesaroni

Niccolò Centioni, conosciuto come Rudi de I Cesaroni, ha scritto inaspettatamente un messaggio per Irene Capuano di Uomini e Donne. La corteggiatrice, nel corso della registrazione del Trono Classico di ieri, è stata eliminata. Scendendo nel dettaglio, lei stessa ha scelto di lasciare il programma, senza però essere fermata da Luigi Mastroianni. Ora Niccolò scrive inaspettamanete un messaggio su Instagram per la bella Irene. Centioni ha condiviso un post, che lo ritrae in compagnia della corteggiatrice. La foto, come lui stesso ha scritto qualche ora fa, risale all’anno 2015. Prima ancora che Irene si facesse conoscere al pubblico di Canale 5 nel programma di Maria De Filippi, chiese una foto a Niccolò. L’attore ha descritto la corteggiatrice di Mastroianni come una ragazza dal “carattere bello e forte”. L’interprete di Rudi Cesaroni ha dato così un in bocca al lupo a Irene, a cui ha consigliato di andare “avanti sempre a testa alta”. Ma come mai questo messaggio da parte di Niccolò? A quanto pare l’attore sarebbe rimasto male di fronte all’inaspettata eliminazione di Irene.

Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato che la Capuano sarebbe stata eliminata. “2015… foto di me e Irene prima che diventasse “famosa” a Uomini e Donne quando mi disse io seguivo sempre i Cesaroni, ci facciamo una foto?”, ha scritto qualche ora fa Niccolò. Dopo di che, ha concluso il suo post con parole inaspettate: “Una ragazza con un carattere bello forte e sicura di sé, in bocca al lupo Irene, avanti sempre e a testa alta!” Pare che in questo modo l’interprete di Rudy de I Cesaroni abbia voluto prendere le difese della corteggiatrice di Luigi.

Uomini e Donne, Irene Capuano lascia il programma e Luigi Mastroianni

È stata davvero inaspettata l’auto eliminazione di Irene. La corteggiatrice di Luigi, nel corso dell’ultima registrazione, è stata ripresa più volte dal Mastroianni. Il tronista si è detto convinto del fatto che la Capuano sia interessata solo al pubblico. Addirittura Luigi, in studio, ha anche affermato che Irene vorrebbe imitare Giulia De Lellis. A questo punto, la corteggiatrice ha deciso di lasciare lo studio. Su richiesta di Luigi è stata mostrata l’esterna con la Capuano, che è rientrata. Dopo di che, il Mastroianni è rimasto fermo nella sua decisione e Irene si è eliminata dal programma.