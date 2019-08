Uomini e Donne, Irene e la dura risposta sulla “storia” di Luigi e Sara

Uomini e Donne, Irene Capuano risponde a chi le chiede se è curiosa del “passato” di Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella

La storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano prosegue a gonfie vele. I due ex protagonisti del Trono Classico si stanno vivendo a pieno la loro relazione. Al momento, si trovano in Sicilia e l’ex corteggiatrice, intanto, pensa al suo futuro lavorativo a Roma. Infatti, Irene rivela ai fan di voler riaccendere i motori nel campo di lavoro. La Capuano svela qualche piccolissimo dettaglio sui suoi progetti, attraverso la funzione delle domande sulle Stories di Instagram. Proprio sul social, un utente fa alla ragazza una domanda riguardante Sara Affi Fella. Ricordiamo che nel passato di Luigi c’è l’esperienza vissuta a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore. Dopo aver portato avanti un bel percorso, il Mastroianni ha scoperto di essere la scelta dell’ex tronista. Tra loro non c’è mai stata effettivamente una storia dopo la fine del programma. Le intenzioni della Affi Fella non erano le stelle di Luigi, che poi è salito sul trono e ha scelto di iniziare una relazione con Irene.

Ora un utente appare molto curioso, poiché vuole sapere se la Capuano e Luigi parlano mai di quanto accaduto. “Cosa ne penso del passato di Luigi con Sara? Ne parlate mai? Sei stata mai curiosa?” Così, un fan chiede a Irene se ha mai chiesto al Mastroianni qualche dettaglio su questa particolare storia. “Perché c’è mai stato un passato? No, comunque non mi interessa”, risponde così la Capuano alla domanda dell’utente. Nessun interesse da parte di Irene per questa situazione che ha causato non poche polemiche. Una dura risposta, ma che può essere tranquillamente compresa visto quanto accaduto. “Mi sono interessata inizialmente del suo vero passato, questo sì”, conclude la Capuano, senza peli sulla lingua.

Uomini e Donne, Irene Capuano: un periodo sereno con Luigi, una vacanza con Federica Spanò

Una risposta chiara quella di Irene, che sta vivendo un periodo sereno e felice insieme al suo Luigi. Intanto, la Capuano rivela che sta, al momento, valutando una vacanza da fare con Federica Spanò. Le due si sono conosciute proprio all’interno dello studio del noto programma, dove è nata una bellissima amicizia. Proprio con lei, Irene stra progettando un viaggio per fine settembre.