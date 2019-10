Uomini e Donne, Irene e la rottura con Luigi: “Arriverà la persona giusta”

Uomini e Donne, Irene dopo la rottura con Luigi: l’ex corteggiatrice crede ancora nell’amore

Dopo un lungo periodo di crisi, Luigi e Irene si sono lasciati. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne avrebbe cercato di recuperare il rapporto, senza però riuscirci. Così, è purtroppo arrivata la rottura definitiva. Ora la Capuano, rispondendo ad alcune domande sulle Stories di Instagram, svela come sta attraversando questo periodo. La fine della sua storia d’amore con il Mastroianni sembrava essere ormai certa e a darne l’annuncio ha poi pensato lo stesso ex tronista. Sono tanti i fan che si chiedono come Irene stia affrontando la rottura con Luigi. L’ex corteggiatrice ha sempre dimostrato di essere particolarmente legata al Mastroianni. Nonostante questa dura delusione, la Capuano continua comunque a credere nell’amore. Lei stessa, rispondendo alle domande dei fan, ammette di essere ancora in attesa della persona giusta. Al momento, si concentrando il suo interesse nei progetti lavorativi e a sé stessa. A conferma di ciò, una Storia da lei pubblicata proprio ieri su Instagram.

“Un po’ raffreddata, ma bene. Non mi posso lamentare. Sempre a testa alta ragazze mie, sto pensando a mille progetti che voglio fare”, così Irene spiega come sta ai suoi fan. E a chi le domanda se crede ancora nell’amore risponde: “Io ci credo e ancora più forte, prima o poi (credo e spero) che arriverà la persona giusta per me.” Non solo, rispondendo a questa domanda, la Capuano ci tiene a precisare che augura il meglio anche a Luigi. “Arriverà, tutto al tempo giusto, me lo auguro anche io”, dichiara l’ex corteggiatrice, riferendosi al fatto che arriverà per lei la persona giusta. Intanto, in molti si chiedono come Irene gestirà il suo rapporto con Salvo, il dolcissimo fratello di Luigi, con cui lei aveva legato.

Uomini e Donne, Irene Capuano: il bene che prova nei confronti di Salvo, il fratello di Luigi

Per quanto riguarda il futuro, Irene risponde anche a una domanda riguardante Salvo. “Il bene non si gestisce, io gli voglio bene, tanto bene. Lui non c’entra niente”, dichiara la Capuano. Dunque, come già si poteva immaginare, l’ex corteggiatrice continuerà a voler bene all’ormai ex cognato. Intanto, pensa ai diversi progetti che ha in mente di portare a termine.