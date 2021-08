Uomini e Donne: Irene Casartelli fidanzata con Costantino Vitagliano

By

Nuova fidanzata per Costantino Vitagliano. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo da qualche tempo l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe legato a Irene Casartelli. Modella e influencer 34enne, anche lei è diventata popolare dopo aver partecipato al programma di successo di Maria De Filippi. Irene ha provato a corteggiare invano Aldo Palmieri, che ha poi scelto l’attuale moglie Alessia Cammarota.

La Casartelli ha preso parte pure a Temptation Island nel 2016. La giovane ha fatto chiacchierare parecchio: è stata la tentatrice di Luca e ha fatto traballare la relazione del ragazzo con Mariarita. Dopo quell’esperienza Irene non è più apparsa in tv. Da qualche settimana è però riapparsa accanto a Costantino Vitagliano. I due sono stati pizzicati dai paparazzi della rivista diretta da Riccardo Signoretti sul lungomare di Milano Marittima.

Costantino e Irene sono stati beccati dai fotografi mentre, con sguardi complici, scherzano su un monopattino elettrico. Spulciando sui rispettivi profili Instagram non è difficile trovare foto dei due per una campagna pubblicitaria. A quanto pare Vitagliano ha conosciuto la Casartelli per impegni di lavoro e tra i due è nato un feeling speciale.

Costantino Vitagliano ha detto addio alla ballerina russa Luba

Sembra archiviata, dunque, l’ultima storia d’amore di Costantino Vitagliano, quella con la ballerina russa Luba Mushtuk. I due sono stati legati per circa un anno ma hanno scelto di vivere il loro rapporto in totale riservatezza. Ora però sul profilo di Luba non ci sono più foto di coppia e Costantino è sempre più vicino a Irene Casartelli.

Al di là della nuova liaison Costantino Vitagliano resta un papà presente e premuroso per la piccola Ayla, la bambina avuta cinque anni fa dalla modella Elisa Mariani. La storia d’amore è naufragata pochi mesi dopo il parto ma Elisa e Costantino hanno scelto di mantenere un buon rapporto per il bene della loro primogenita.

Cosa fa oggi Costantino Vitagliano? A 47 anni si dà da fare come modello, influencer e imprenditore. L’ultima esperienza in televisione è stata nel 2016, come concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip.