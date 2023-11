Uomini e Donne, Irene Capuano è mamma: l’annuncio e le reazioni

Irene Capuano è diventata mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato l’annuncio ai follower tramite post su Instagram, che ritrae la sua mano insieme a quella del compagno Christian Galletta e del neonato. L’annuncio ha scatenato migliaia di reazioni social, anche da parte di ex volti del dating show condotto da Maria De Filippi.

L’annuncio di Irene Capuano e le reazioni social

“Qui qualcuno ha deciso di arrivare un po’ in anticipo. Benvenuto Amore della nostra vita” ha scritto Irene nella didascalia del post, con la quale dà il benvenuto al suo primo figlio con Christian Galletta (i due sono fidanzati dal 2020). Come accennato in precedenza, il post ha scatenato numerose reazioni. Arianna Cirrincione, anche lei ex Uomini e Donne (e in dolce attesa), ha commentato: “Benvenuto piccolo, auguri ragazzi!“. Claudia Dionigi ha invece scritto: “Auguri amici miei. Benvenuto principino, dai che Maria Vittoria ti vuole conoscere. Vi voglio bene“. Oltre ai commenti di ex volti del dating show Mediaset, Irene e Christian hanno ricevuto molti altri messaggi di auguri.

L’annuncio della gravidanza e la storia con Christian Galletta

Irene Capuano aveva annunciato di essere incinta lo scorso giugno, sempre tramite social. L’ex corteggiatrice aveva infatti pubblicato un video dove mostrava un paio di scarpe da bambino. Irene aveva dato la notizia dopo varie indiscrezioni, con i fan che avevano ipotizzato come l’ex Uomini e Donne potesse essere in dolce attesa. Nel lieto annuncio, Irene aveva ricordato come tutto era iniziato: un anno prima, infatti, lei e Christian avevano acquistato la loro prima casa. A distanza di alcuni mesi dall’annuncio, la loro famiglia si è ufficialmente allargata con l’arrivo del primo figlio.

Nel 2019, Irene Capuano era stata la scelta di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista si erano conosciuti proprio al programma di Maria De Filippi. Tra i due, però, non funzionò e si arrivò alla rottura. Ecco quindi che mentre Luigi aveva trovato l’amore in Anna, Irene aveva intrapreso una relazione con Christian Galletta. Quest’ultimo è un imprenditore (fondatore di Cg Motors) che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Tra i suoi amici e soci in affari, tuttavia, c’è un volto conosciuto al pubblico di Uomini e Donne, nonché l’ex tronista Lorenzo Riccardi.