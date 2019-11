Uomini e Donne, Irene Capuano: come sta dopo l’intervento al seno e cosa pensa delle delusioni amorose

Periodo di cambiamento per Irene Capuano. Nelle scorse settimane, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è volata a Bologna dove si è sottoposta ad una mastoplastica additiva. La ragazza ha confessato che ha deciso di far ciò perché già da piccola si sentiva un po’ insicura e non stava bene con se stessa. Decisione la sua sicuramente più che giusta. Come tutti gli interventi, anche quello a cui lei si è sottoposto non è stato semplice come una passeggiata. La Capuano, infatti, ha rivelato di aver avuto dei dolori, delle difficoltà nel muovere le braccia e di non riuscire neppure a parlare. Con le sue follower, però, lei si è tenuta a stretto contatto tramite Instagram e le famose Stories. La ragazza, nonostante tutto, è sempre apparsa sorridente e si è detta anche felice dell’affetto che ha ricevuto in quei giorni.

Irene Capuano: qualche dolorino c’è ma sta decisamente meglio

Ma come sta oggi Irene Capuano? Beh, c’è da dire che la ragazza è uscita dall’ospedale ed è tornata a casa insieme alla sua mamma. Stamane, vista la domenica piovosa, l’influencer ha deciso di dedicarsi alle sue fan che ovviamente le hanno chiesto degli aggiornamenti sul suo stato di salute. Irene sta bene anche se il periodo di convalescenza, com’è giusto che sia, non è ancora terminato del tutto. “Io stavo già ‘una bomba’ dal secondo giorno…ho qualche dolore normale! Ovviamente devo stare sempre attenta a non fare movimenti sbagliati”, ha spiegato. Dunque tra qualche giorno tutto passerà e sarà ancora più fresca di prima. La ventenne romana ha poi parlato dall’anestesia e simpaticamente rivelato che quando si è svegliata, dopo l’operazione, ha lanciato qualche ‘perla’.

“Le delusioni amorose? Curatevi e brillate sempre”

La Capuano ha poi parlato delle delusioni amorose ed ha lanciato un messaggio importante verso chi, come lei, ha passato un periodo ‘no’ a causa della propria situazione sentimentale. Non esiste una ‘cura’ particolare per le delusioni ma per lei il metodo migliore è far scorrere il tempo: “Poi basta guardare un pochino dentro noi stesse per capire che possiamo essere di più! Curatevi e brillate sempre”.

Irene Capuano del passato non cambierebbe nulla

E visto che ultimamente Irene ha rotto con Luigi Mastroianni (anche se non è escluso un ritorno di fiamma), le è stato chiesto se cambierebbe mai qualcosa del suo passato. La sua risposta è stata negativa: “Sono una persona che crede molto nel destino quindi ciò che è accaduto nel passato mi ha reso la Donna che sono oggi”.