Uomini e Donne, intimità e sospetti in studio: De Filippi gela l’Over

Momento di imbarazzo a Uomini e Donne per Maria De Filippi, che fatica a gestire una particolare situazione. Ciò accade nel momento in cui siedono al centro studio Magda e Sebastiano Mignosa. I due parlano di come sta proseguendo la loro conoscenza ed emergono dei problemi. Mentre lei appare davvero molto presa dal cavaliere, quest’ultimo inizia a parlare di una situazione alquanto particolare. A dargli una mano a spiegare ci pensa la padrona di casa.

Ma prima dell’intervento di Maria, Sebastiano spiega:

“Momenti di intimità, dove non mi trovo al 100%. Può essere che è perché non ci conosciamo da tanto tempo, ma non mi era mai successo. No, non sbaglia nulla”

Dunque, sembra che da parte di Mignosa non ci sia attrazione nei confronti di Magda, nei momenti in cui si ritrovano da soli, in un’atmosfera intima. Tina Cipollari e Gianni Sperti cercano spiegazioni, per avere ulteriori dettagli. A questo punto, De Filippi, che nella registrazione di ieri ha fatto un curioso scherzo a Gemma Galgani con Pio e Amedeo, imbarazzata spiega: “Lui ha delle aspettative importanti… in quei momenti… Non so e non voglio neanche sapere!”.

Invece, come al solito, Tina vorrebbe saperne di più, anche se il discorso appare abbastanza chiaro. “Tu sei sicuro di non prenderla in giro?”, questo è ciò che Maria vorrebbe sapere da Sebastiano, dimostrando di avere dei sospetti al riguardo. Sembra che la De Filippi tema che Mignosa stia prendendo in giro Magda, che appare sempre più presa. A questo punto, la conduttrice gli fa sapere che c’è una donna che ha contattato la redazione per conoscerlo.

Ebbene lui decide di farla scendere. Paola si presenta, al centro studio, e Magda delusa lascia lo studio. La nuova dama, che colpisce Sebastiano, ammette di trovarsi in difficoltà, mostrando empatia nei confronti di Magda. Intanto, Mignosa sceglie di ballare con Paola e Tina gli fa notare ciò che è appena accaduto, mentre lui appare impassibile. Solo a questo punto, Sebastiano dice di voler raggiunge Magda dietro le quinte. “Dopo che Tina te l’ha fatto notare…”, così con calma Maria lo gela.

Non finisce qui. Una volta rientrati in studio, i due spiegano cosa sta accadendo. Magda è sempre più delusa e riceve l’appoggio di tutto, anche quello della De Filippi, che appare furiosa con il cavaliere. A un certo punto, interviene una nuova dama del parterre, Annamaria, che lo smonta: “Ma quali esigenze hai? Perché far sentire una donna così piccola! Ma chi sei? Rocco Siffredi?!”. Nonostante tutto, per Maria “la cosa importante è che Magda abbia capito”.

Ancora una volta, la padrona di casa dimostra di non approvare per nulla l’atteggiamento di Sebastiano, che invece vorrebbe che fosse apprezzato per la sua sincerità. Fatto sta che alla fine Magda decide di chiudere con Mignosa.