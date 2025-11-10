Uomini e Donne anticipazioni: scenata di gelosia, Pio e Amedeo per Gemma

Oggi pomeriggio i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si sono ritrovati in studio per la nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni segnalano che Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione, tramite uno scherzo messo in atto da Maria De Filippi. Ebbene la conduttrice ha pensato bene di farsi aiutare da Pio e Amedeo per dare una scossa alla storico dama torinese. Inoltre, si è formata una nuova coppia – inaspettata – nel Trono Over e un’altra è pronta a formarsi. Nel frattempo, Ciro Solimeno ha dato inizio al suo percorso da tronista.

Uomini e Donne anticipazioni: ospiti Pio e Amedeo, Agnese e Federico fanno show

Secondo quanto riporta Lollo Magazine, la registrazione è iniziata da Gemma Galgani. Maria De Filippi le ha fatto uno scherzo, dicendole che sono arrivati per lei due nuovi corteggiatori, molto giovani, per conoscerla. Ed ecco che sono approdati in studio Pio e Amedeo. Il duo comico ha animato, come si può immaginare, lo studio di Canale 5, per presentare il loro film in uscita al cinema. Inoltre, Amedeo ha baciato Gemma, mentre Pio ha dato un bacio a Tina Cipollari.

Intanto, procede il percorso della storica dama torinese nel programma. La Galgani è uscita in esterna con un cavaliere, ma non è apparsa particolarmente convinta. Invece, sembra che Cinzia e Rocco si siano trovati. Infatti, i due Over, che nella puntata di oggi sono stati bacchettati da Maria, hanno lasciato il programma insieme. Barbara De Santi sta conoscendo Edoardo e sembra che abbia già trovato dei punti a suo sfavore, tanto che i presenti in studio si sarebbero infastiditi.

Tra lei e il cavaliere è nata una discussione. Alla fine, Barbara ha deciso di chiudere la conoscenza e la De Filippi si è voluta accertare che fosse sicura, in quanto ritiene che Edoardo sia un bravo ragazzo. La conduttrice ha ipotizzato che la De Santi potrebbe essere ancora tesa per via della malattia della sorella, ma lei ha negato. Spazio poi ad Agnese De Pasquale a Uomini e Donne, che sembra aver dimenticato Federico Mastrostefano.

Infatti, lei e Roberto si sono detti quasi pronti a lasciare insieme il programma, tanto che lui si è detto innamorato. Federico è intervenuto, sottolineando che continuerà a scriverle. Roberto non è apparso preoccupato di questo, anzi. Mastrostefano si è anche lasciato andare a una scenata di gelosia, assistendo a un bacio tra i due.

Uomini e Donne: Ciro inizia il Trono, Sara presa da Jakub

Il Trono Classico è iniziato con Ciro Solimeno, diventato di recente tronista. Quest’ultimo ha accolto le prime corteggiatrici e ha fatto dei primi balli con alcune di loro. Intanto, Cristiana Anania ha portato in esterne Federico e si sono baciati. Ernesto non ha reagito bene e ha lasciato lo studio. La tronista è uscita anche con Simone, con il quale c’è molta attrazione. Sara Gaudenzi, invece, ha portato in esterna Marco e Jakub. Ha baciato di nuovo quest’ultimo e lo studio si è emozionato. Con Marco, invece, ci sono stati degli scontri e lei è apparsa anche scocciata.