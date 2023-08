Uomini e Donne, insulti vergognosi ad un’ex corteggiatrice: lo sfogo

Per i personaggi pubblici i social possono essere un ottimo mezzo per comunicare con i propri ammiratori o, in alcuni casi, possono convertirsi in un vero e proprio lavoro. Tuttavia, esiste anche un lato oscuro del web, dato che moltissime persone si sentono intitolate a scrivere qualsiasi cosa vogliono, anche gli insulti più indegni. Questo è quello che sta succedendo ad una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che, come molti dei personaggi che hanno preso parte al dating show, ha conquistato un grande seguito su Instagram. Di chi si tratta? Dell’ex corteggiatrice nonché scelta di Davide Donadei, Chiara Rabbi.

L’influencer ha pubblicato ieri, 13 agosto, uno scatto in cui sfoggia un vestitino bianco aderente. Ebbene, diverse persone nei commenti hanno avuto da ridire sulle, normalissime aggiungerei, curve della giovane e sul suo fisico che, a detta di alcuni, sembrerebbe cambiato rispetto a quando scese le scale di Uomini e Donne. Addirittura, c’è chi sosteneva che avesse un’autostima alta per aver solo pensato di poter stare bene con un abito attillato. Altri, invece, suggerivano agli utenti che le hanno fatto i complimenti una visita oculistica. Insomma, una serie di messaggi assolutamente indecenti.

A questo punto, Chiara non è riuscita più a tacere. Questo anche perché, a quanto pare, i commenti sotto le sue foto non sono niente a confronto con i messaggi offensivi che le vengono inviati privatamente. L’ex corteggiatrice ha condiviso un duro sfogo sul suo profilo Instagram, rivelando di ricevere continuamente insulti sul suo fisico, con persone che addirittura le scrivono: “Dimagrisci tr**a”. Un vero e proprio atto di violenza, che andrebbe denunciato e fermato:

Questi commenti sono deleteri, distruttivi e malvagi per tutti! Per me che li leggo e per chi mi segue che vi piaccia o no, mi prende come punto di riferimento! La cosa terrificante è per quanto ormai sia reato e io abbia i direct pieni di “dimagrisci tr**a” e per quanto io mi esponga anche con il mio legale, tutto ciò rimanga impunito. è violenza tutto questo e va fermata.

Inoltre, l’ex fidanzata di Davide Donadei ha raccontato di aver raggiunto finalmente un equilibrio con il suo corpo, riuscendo ad apprezzarlo e a piacersi. In passato, infatti, non è stato sempre così, dato che passava le giornate a verificare se il suo peso fosse aumentato o meno. Adesso che ha raggiunto questa consapevolezza e questo amor proprio, non saranno degli haters indegni ad abbatterla.

Infine, Chiara Rabbi ha voluto sottolineare come il cyber bullismo e la violenza social siano ancora un problema poco preso in considerazione, dato che ci sono moltissime persone più fragili che affrontano in maniera diversa tali attacchi. “Il web è pieno di gente pericolosa e persone fragili e questa combo crea troppe vittime tutti i giorni. Oggi non è il mio caso, ma potrebbe esserlo per moltissime altre persone. Perché arrivare a piangere il morto prima di agire?”, ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne.