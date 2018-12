Uomini e Donne, ancora insulti alla figlia di Beatrice Valli: secca la replica di lei

Uomini e Donne, Beatrice Valli risponde agli haters che insultano la figlia: la replica dell’ex corteggiatrice non si fa attendere

Nemmeno alla vigilia di Natale gli haters si prendono una pausa dai social. Questo lo sa bene Beatrice Valli che stamattina ha dovuto fare i conti con l’ennesimo commento poco carino rivolto alla figlia Bianca. Sotto una delle ultime foto postate su Instagram un utente ha rivolto delle parole davvero poco carine alla piccola, scatenando l’ira di della compagna di Marco Fantini. Quest’ultima, allora, ha deciso di replicare mostrando a tutti i suoi followers la meschinità con cui spesso è costretta a fare i conti, rispondendo a tono alle critiche. Subito dopo, inoltre, la Valli ha pubblicato una foto di Bianca bellissima e serena mentre dorme illuminata dai raggi del sole, dimostrando di non prestare attenzione a certe cattiverie gratuite e senza senso.

Il commento che ha infastidito tanto Beatrice Valli? Il seguente: “Questa bambina è davvero un mostro! È davvero brutta, mi dispiace dirlo”. Parole decisamente fuori luogo e non richieste queste che, ovviamente, hanno spinto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad intervenire dicendo la sua e prendendo le difese della figlia. “Davvero esistono queste persone?” ha scritto la Valli su Instagram stories infastidita. “Gente cattiva” ha poi aggiunto l’ex volto noto del Trono Classico “Noi facciamo un sorriso, anzi Bubi (ovvero la figlia, ndr) nemmeno vi calcola perché dorme”.

Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini presto sposi? Una foto condivisa da lei fa sognare i fan

Sono molti i fan di Beatrice Valli e Marco Fantini che, dopo averli conosciuti a Uomini e Donne, si sono affezionati a loro. Molti di questi continuano oggi a chiedersi quando e se i due convoleranno mai a nozze, sognando il giorno in cui il grande evento verrà annunciato da entrambi. È bastato una foto condivisa recentemente dalla Valli in abito da sposa per far accendere le speranze. Marco chiederà a Beatrice di sposarla proprio questo Natale? Staremo a vedere.