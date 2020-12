Uomini e Donne in pausa: il programma non andrà in onda per due giorni

Stop a Uomini e Donne. Il format ideato e condotto da Maria De Filippi non andrà in onda lunedì 7 dicembre e martedì 8 dicembre. Al suo posto Canale 5 proporrà, al consueto orario delle 14.45, due film natalizi: Christmas at the Palace e Il destino sotto l’albero. A riportare la notizia in anteprima è il sempre informato blog di Davide Maggio.

Nessun problema legato al Covid o altre emergenze: Uomini e Donne si fermerà per due giorni semplicemente per la Festa dell’Immacolata, che ricade martedì 8 dicembre. Il programma si interromperà un giorno prima, lunedì 7 dicembre, in modo da fare “ponte”. UeD tornerà poi regolarmente in onda mercoledì 9 dicembre.

Uomini e Donne dovrebbe poi fermarsi per le consuete ferie natalizie il prossimo lunedì 21 dicembre ma al momento nulla è stato confermato. Di sicuro anche quest’anno la corte di Maria De Filippi ha rafforzato la propria popolarità. L’esperimento del Trono misto, nuova formula che unisce Trono Classico e Trono Over, ha funzionato.

Ogni giorni Uomini e Donne è seguito da circa 3 milioni di telespettatori. Numeri importanti tanto che oggi lo show è considerato un vero e proprio cult della televisione italiana. Niente da fare per la concorrenza: Oggi è un altro giorno di Serena Bortone non va oltre il 12% di share.

Regina di Uomini e Donne è sempre Gemma Galgani. Il personaggio più chiacchierato e discusso, capace di dividere gli animi. C’è chi la odia e chi la ama ma una cosa è certa: nessuno resta indifferente al fascino della Dama di Torino, da oltre dieci anni alla ricerca del grande amore.

Ma tante vicissitudini di Gemma Galgani non sarebbero così divertenti e spassose senza la presenza di Tina Cipollari, opinionista da circa venti anni. Uomini e Donne continua ad appassionare la Vamp, che non è intenzionata ad abbandonare il contesto che l’ha resa tanto celebre.

Da tempo si susseguono le voci di un allontanamento di Tina da Uomini e Donne. Niente di più falso. Maria De Filippi stima la Cipollari e il posto della 55enne è più saldo che mai.