Uomini e Donne, il web smonta Sperti. “Michele finto”, Maria agisce

Oggi Uomini e Donne inizia dal momento in cui si è conclusa quella di venerdì scorso, ovvero dal battibecco tra Gemma Galgani e Silvio. Maria De Filippi appare un po’ infastidita dalla questione, tanto che più volte spiega le parole di Silvio alla dama torinese mostrandosi davvero seccata. Dopo di che, la padrona di casa invita il cavaliere a sedere al centro studio e manda in onda la sua prima esterna con Donatella. Tra loro c’è stato un bacio a stampo e tanta complicità. Non solo, oggi in studio Silvio accoglie la nuova dama baciandola.

Gianni Sperti fa notare che questo è ciò che accade quando due persone si piacciono, lanciando frecciate a Gemma. Tina Cipollari però difende la Galgani (stranamente) facendo presente che bisogna capire come Silvio si è comportato con Donatella. Quest’ultima, in effetti, racconta che il cavaliere è stato con lei “sempre carino e galante”. Dunque, in esterna Silvio non si è lasciato andare a frasi volgari e spinte. Intanto, i due dimostrano di piacersi davvero tanto.

Gianni interviene nuovamente cercando di screditare Gemma, affermando che Donatella descrive tutt’altro uomo. Allude così al fatto che la Galgani avrebbe inventato tutto sul comportamento spinto di Silvio. Ma ecco che la maggior parte dei telespettatori ricorda ciò che è accaduto e fanno subito presente che l’atteggiamento volgare di Silvio non è solo stato raccontato da Gemma, ma è stato molto evidente a tutti, questo non si può negare!

Intanto, Sperti diventa virale anche per una domanda particolare a Maurizio, la nuova conoscenza della Galgani. Puntando sul fatto che la dama è stata convinta a seguire il cavaliere in Sardegna, Gianni gli chiede: “Tu sei un tipo passionale o basico”. Basico? I telespettatori non trattengono le risate per questa domanda e, nel frattempo, Maurizio risponde: negli ultimi anni si è tranquillizzato. La risposta non rasserena, però, Gemma, fortemente attratta dal giovane cavaliere.

Andando avanti col Trono Over, Barbara De Santi avvia una conoscenza con Alessio. Quest’ultimo sta conoscendo anche Claudia. Quest’ultima, però, fa notare che Barbara – a detta sua – non sarebbe la donna ideale di Alessio. La De Santi fa presenta alla ‘rivale’ che da ora in poi la terrà d’occhio, conquistando ancora una volta il pubblico con questo suo modo di fare schietto e diretto.

Beh, Gianni, intendere… Le abbiamo sentite con le nostre orecchie certe conversazioni. #UominieDonne — Ale (@alessiettaN) September 25, 2023

Ma che lui fosse spinto e a tratti viscido si vedeva. Non è che lo dice gemma, è proprio così #UominieDonne — LG (@bhgai) September 25, 2023

"tu sei molto passionale o sei BASICO" ma che è basico????? #uominiedonne — Opinionista: CouchPotato???? (@CouchPotato7) September 25, 2023

Uomini e Donne: Michele diverte ma non convince, De Filippi apprezza

La puntata va avanti con Manuela Carriero al centro studio. Maria De Filippi mostra, secondo il pubblico, la simpatia che già prova per Michele, il corteggiatore napoletano dalla battuta facile. La conduttrice vuole vedere subito la loro esterna, in quanto ha saputo che lui ha fatto qualche battuta legata a lei. Durante la loro uscita, Michele si è inventato, cercando di far ridere la tronista, che Maria gli ha confermato in studio che gli altri corteggiatori “puzzano”.

Ed è proprio il suo modo di scherzare che colpisce Manuela e allo stesso tempo le fa avere dei sospetti. I due sono in sintonia, ma lei teme che il suo modo di scherzare faccia parte di una strategia per attirare l’attenzione del pubblico. Gianni prende subito le sue difese e Maria tenta di far riflettere Manuela.

Il pubblico è diviso. C’è chi trova che Michele sia un ragazzo molto spontaneo e genuino, ma c’è anche chi ritiene che sia anche molto furbo e finto. Dunque, da una parte vi sono i telespettatori che già fanno il tifo per lui e dall’altra vi sono tutti coloro che consigliano alla Carriero di stare attenta. Intanto, la tronista è uscita anche con Carlo.

Inizialmente entrambi non erano rimasti colpiti l’uno dall’altro. Durante la loro uscita, però, Manuela e Carlo si sono dovuti ricredere. Infatti, la Carriero ammette di provare imbarazzo con il corteggiatore, cosa che le accade quando le piace qualcuno.

Sarà ma me Michele non convince .. invece Manuela e Maria sono già pazze di lui #uominiedonne — Raffaella Ruggeri (@Rugge2Raffaella) September 25, 2023

Michele non è quello simpatico. Ma quello che se la tira e che sa che è già entrato nelle grazie di Maria e autori. #uominiedonne — La???????? p.i.p. (@LaRmosciata) September 25, 2023

Io con un ragazzo come Michele passerei le ore a ridere. Mi sembra una di quelle belle persone pure e simpatiche, una rarità. #uominiedonne #ued — Lala 2.0 ❥❣ (@LaureenStan) September 25, 2023