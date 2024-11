Uomini e Donne: il web smaschera Claudia, Maria furiosa incastra

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con Diego Tavani e Stefano al centro studio, seduti di fronte a Claudia D’Agostino. La dama prende delle decisioni oggi. Innanzitutto chiude con Stefano, il giovane cavaliere che era approdato nel programma per lei e ora viene eliminato. Invece, per quanto riguarda Diego, il discorso è diverso. Claudia vorrebbe di nuovo ricominciare a frequentare Tavani, di cui ha sentito la mancanza dopo aver chiuso. Il cavaliere appare perplesso, in quanto più volte la dama si è tirata indietro, mostrandosi confusa e poco propensa ad andare avanti.

Per questo ora Diego non riesce a darle fiducia. Molti telespettatori sperano che Tavani le dica di no, convinti che questi suoi continui cambiamenti vogliano dire che non è davvero interessata. Oggi Diego dice di non riuscire più a trovare un motivo per cui continuare. A detta del pubblico, Claudia avrebbe potuto contattare Tavani prima della registrazione per proporgli di ricominciare la conoscenza e fare gli sapere che le mancava. “Io in questo momento non sento il bisogno. La conoscenza la decidi tu, la chiudi e la apri quando vuoi. Non si fa così!”, tuona Diego.

Al contrario, Gianni Sperti crede che un senso ce l’avrà il fatto che Claudia oggi a UeD sia tornata da lui. L’opinionista non riesce a trovare altre motivazioni per cui lei ha deciso di ricominciare la conoscenza. Una parte del pubblico sente di aver smascherato Claudia, trovando il presunto vero motivo per cui fa questo tira e molla: la sedia rossa al centro studio. Intanto, Maria De Filippi non si espone e fa sapere che c’è una donna che vorrebbe conoscere Diego. Lui la fa entrare e Claudia torna a sedere al suo posto. Si presenta Daniela, che poi non lo convince. Alla fine, Diego balla proprio con Claudia.

UeD: De Filippi una furia, così incastra Tina Cipollari

La puntata va avanti con Sabrina, la quale siede al centro studio con l’altro Diego e Maurizio. Con il primo, che è più giovane di lei, ha già sentito un certo trasporto. Tina Cipollari va all’attacco contro la dama, mentre Maria De Filippi prende le sue difese, come ha fatto già nei giorni scorsi. L’opinionista la attacca sulla differenza d’età e la conduttrice perde le staffe, facendo notare che quando un uomo è più grande di una donna non escono fuori problemi. Non solo, aggiunge che Tina è più giovane di Kikò Nalli, suo ex marito e padre dei suoi figli, che ha conosciuto quando lui era un corteggiatore del programma.

Si va avanti con Mario Cusitore, per cui arriva una donna che vorrebbe conoscerlo, ma che non lo colpisce. Dopo di che, si passa a Francesca Sorrentino, la quale ha chiarito in esterna con Francesco. Tra loro è scattato anche un lungo bacio. Maria fa sapere che, dopo questa uscita, la tronista ha deciso di annullare quella con il suo corteggiatore Gianmarco. Quest’ultimo arriva furioso in studio e non saluta neppure Francesca, che si alza per farlo.

Tina trova questa reazione troppo dura. Intanto, Francesca dichiara di voler riflettere se continuare la conoscenza con Paolo oppure no.