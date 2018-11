Uomini e Donne, il nuovo tronista Ivan sotto accusa: parla l’ex fidanzata

Uomini e Donne: Ivan Gonzalez accusato da una sua ex fiamma spagnola

A voler rivelare chi è realmente Ivan Gonzalez, nuovo tronista di Uomini e Donne, è Ruth Basauri, ex fiamma del ragazzo. Proprio nelle ultime ore, sul sito de Il Vicolo delle news è stata pubblicata un’interessante intervista alla Basauri. La ragazza ha conosciuto Ivan nel periodo in cui entrambi erano impegnati nella versione spagnola di Uomini e Donne. Ruth racconta che quando era tronista, se in un primo momento Ivan è stato suo corteggiatore, subito dopo ha lasciato quel ruolo per andarsi a sedere vicino a lei sulle famose poltrone rosse. Confessa Ruth: “Stare seduti vicini sul trono è stato terribile, dato che fuori avevamo una relazione”.

Ebbene si, i due ragazzi spagnoli, seppur entrambi tronisti, si ritrovarono ad avere una relazione mantenendo il segreto per oltre due mesi. Al termine di questo periodo, la ragazza decise di svelare tutto e abbandonare il trono: “La mia decisione di raccontare tutto era il modo più facile di liberarmi di lui. Io ero innamorata pazza, lui diceva di esserlo ma davanti alle telecamere lo negava”. Subito dopo, la donna spiega palesemente che all’ex tentatore di Temptation Island Vip interessa solo il successo: “A Ivan va bene chiunque gli possa portare fama e popolarità. Non avrebbe mai lasciato il trono per me”.

Ruth Basauri mette in guardia le future corteggiatrici di Ivan Gonzalez

A proposito della nuova esperienza di Ivan Gonzalez nel programma di Maria De Filippi, Ruth Basauri dice: “Non corteggerei mai Ivan. E poi adesso sono fidanzata. Però alle ragazze che andranno a corteggiare Ivan vorrei dire di fare molta attenzione, perché lui potrebbe essere la delusione della loro vita!”. Dunque, l’astio tra i due è rimasto o almeno per la Basauri che, nonostante si sia innamorata nuovamente, non dimentica quello che ha dovuto subire a causa di Ivan Gonzalez.