Uomini e Donne anticipazioni, Ivan Gonzalez tronista? La prova

Anticipazioni Uomini e Donne, il nuovo tronista è Ivan Gonzalez? Nuovo indizio

Altro indizio sul nuovo tronista di Uomini e Donne. Nelle ultimissime ore ha iniziato a circolare sul web la voce del presunto arrivo dello spagnolo Ivan Gonzalez nello studio di Maria De Filippi. Dopo l’improvviso abbandono da parte di Mara Fasone, la redazione sta cercando un nuovo volto. In molti si aspettano che la scelta ricada su una donna ma, nonostante ciò, mai dire mai. Che Luigi e Lorenzo debbano prepararsi ad accogliere un ‘collega’ super amato e apprezzato dalle telespettatrici italiane e non solo?!? Al momento, ogni rumors sembra portare proprio al nome del tentatore della prima edizione di Temptation Island Vip. In queste ore, è stato proprio il blog News UeD a darci una sorprendente novità su colui che potrebbe sedere (molto presto) sul trono della De Filippi.

Un’affezionata lettrice di News UeD racconta di una telefonata che la redazione del Trono Classico avrebbe fatto ad una sua amica. A quanto pare, gli autori del programma stanno contattando nuove ragazze per un appuntamento al buio. Confermatissimo, perciò, che colui che sostituirà Mara Fasone non è altri che un uomo. Unico dettagli che è stato dato alla persona contattata è che si tratta di un uomo non molto lontano dalle sua età, ovvero 20 anni. A questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ e capire di chi si tratti. La prossima registrazione, dove verrà appunto presentato il nuovo arrivato, è attesa per Martedì 30 Ottobre 2018.

Uomini e Donne, Ivan tronista dopo Mara Fasone? Nuova testimonianza

Ivan non è completamente nuovo ai meccanismi di Uomini e Donne. Prima di debuttare sul piccolo schermo italiano, Gonzalez è stato tronista della versione iberica del programma in onda su Canale 5. In passato, il giovane ha avuto anche un flirt con Paola Caruso. I due si sono infatti conosciuti durante la partecipazione a Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi spagnola. Ivan troverà la fidanzata italiana che ha spetto dichiarato di desiderare? Vedremo.