Uomini e Donne: il crollo di Carola dice tutto e gli Over imbarazzano

Federico Nicotera a Uomini e Donne sembra voler dare uno spunto sulla sua scelta, che dovrebbe esserci a breve. Nelle prossime registrazioni il tronista dovrebbe concludere questo lungo percorso che dura ormai diversi mesi. Come Lavinia Mauro, si trova però in alto mare. Tra lacrime e litigi, il suo percorso è sempre più turbolento. Oggi Maria De Filippi fa sapere che Federico ha portato in esterna solo Alice Barisciani. Carola Carpanelli infatti si trova seduta nella postazione delle corteggiatrici ad attendere.

La bionda corteggiatrice, che ha conquistato la maggior parte del pubblico affezionato al programma, nel vedere questa bella esterna di Federico e Alice scoppia subito in lacrime. Ancora una volta Carola non riesce a trattenere il pianto in studio e non riceve alcuna consolazione da parte del tronista. Nicotera passa così subito all’attacco:

“Alice mi riesce a dare qualche briciola più a oggi. A ora vorrei qualcosa in più per me. Abbiamo fatto delle belle esterne e tutto quanto, però non vorrei essere sempre io quello che fa le cose”

A dare una risposta ai dubbi di Federico Nicotera su Carola ci pensa questa volta Gianni Sperti, che sembra da sempre schierato dalla parte di Alice. L’opinionista, però, ci tiene a difendere la Carpanelli, in evidente difficoltà. “Continua a chiedere a Carola di essere un’altra persona”, afferma apertamente Gianni, condividendo così l’opinione di molti telespettatori e non solo.

Infatti, anche Alice Barisciani è convinta di questo: “Tu stai cercando un’altra persona in lei. Sto quasi prendendo le sue parte, in questo modo ti sta facendo capire che è così”. In effetti, il tronista tende a giudicare negativamente un po’ tutti gli atteggiamento di Carola, quasi come se volesse vedere in lei la ragazza che cerca, non riuscendoci. Federico, ovviamente, nega questa ipotesi e chiede a Carola come potrebbe funzionare tra loro fuori dal programma. A questo punto, Alice si alza e annuncia di volersi fare un caffé, dirigendosi alla macchina del caffè.

Finisce così sotto il mirino dei telespettatori, ma non dei presenti in studio, che sembrano apprezzare. Qualcuno fa notare se questo gesto l’avesse fatto Carola l’avrebbero accusata di cercare le luci dei riflettori. Le critiche arrivano anche per la Carpinelli, accusata la scorsa settimana di non essere più la ragazza semplice di qualche mese fa.

Carola ha un crollo oggi in studio, scoppia in lacrime e dà vita a un vero e proprio sfogo di liberazione. In lacrime, la corteggiatrice fa intendere di non riuscire più a portare avanti questo percorso. Molti telespettatori si scagliano contro Federico, tanto che consigliano alla corteggiatrice di andare via. Anziché continuare a scagliarsi contro Carola, Nicotera dovrebbe fare una scelta, a detta del pubblico.

Le accuse si fanno più forti verso il tronista quando chiede ad Alice se ha preparato il caffè anche lui, proprio mentre Carola dà vita al suo sfogo.

“Non farmi agitare, tanto sono agitata di mio! Voglio che mi scegli perché sei innamorato di me, non perché stai meglio con me”

Il crollo di Carola è un chiaro segnale: Federico è andato fin troppo avanti con il suo percorso, è arrivato il momento di scegliere!

UeD, Elena e Vito danno vita a una scena imbarazzante

La puntata inizia con Elena e Vito, due volti del Trono Over che finora non si erano esposti. Infatti, Gianni Sperti crede che i due siano appena approdati nel programma. In realtà, Maria De Filippi fa sapere che sono da tempo nello show. Inizialmente, vedendo lei ridere ed emozionarsi, un po’ tutti pensano che Elena e Vito siano pronti a lasciare il programma. Ma la realtà dei fatti è tutt’altra. La risata della dama è una risata nervosa e diventa chiaro questo quando inizia a spiegare nel dettaglio quanto accaduto tra loro.

Al centro studio, Elena fa sapere che all’inizio del mese – riferendosi al mese in cui hanno registrato questa puntata, ovvero dicembre scorso – sarebbe accaduto “un fattaccio”. Non rivela di cosa si tratta di preciso e nessuno sembra interessato a scoprirlo. Da quel momento in poi ha capito che Vito non provava il suo stesso interesse. “Non sono venuta qui per soffrire, ho tentato di voltare pagina. Mi destabilizzi”, ammette la dama. Vito conferma di averci provato ma che da parte non è scattato lo stesso interesse.

In effetti il cavaliere del Trono Over di UeD appare distante da Elena, che invece sembra essersi presa una bella cotta. Esce fuori che, nel frattempo, che la dama avrebbe avuto degli atteggiamenti ossessivi nei confronti di Vito. Non solo, spunta un’altra conoscenza che Elena ha avviato, con Alessio. Quest’ultimo appare davvero deluso dal fatto che la dama gli aveva fatto capire che stava male, ma non gli aveva rivelato il motivo. Il motivo è che Elena si era resa conto di non essere ricambiata da Vito.

“Ero molto frustrata. Sono stata davvero male, perché mi tenevo dentro questa cosa. Non sono riuscita a fare quello che volevo fare. Devo ascoltare quello che ho qui dentro”

Sta di fatto che si crea una situazione imbarazzante in studio. Da una parte Vito sembra prendersela con Elena per via dei baci che si è scambiata con Alessio. Lei si difende, facendo notare che stava cercando di voltare pagina. Allo stesso tempo, riceve una mano d’aiuto da parte di Maria: “Ma a te Vito cosa cambia se a te non interessa uscire con lei? Va bene Alessio che si sente usato, ma tu…”.

Vito ribadisce di non essere interessato e cerca di chiudere il discorso e di tornare a sedere al suo posto. Elena, però, continua a guardarlo e a sorridergli, come in attesa di un gesto. Questo gesto non arriva e si ha la chiara conferma che la dama dovrà proprio farsene una ragione.