Il momento di Federico Nicotera nelle puntate di Uomini e Donne è molto atteso dal pubblico di Canale 5. Dopo tanto tempo, un trono riesce a tenere incollati al piccolo schermo tanti telespettatori. Ad attirare l’attenzione è, in particolare, Carola Carpanelli, sostenuta da moltissimi fan. Il momento dedicato al tronista, però, inizia con Alice Barisciani. Quest’ultima è ancora arrabbiata per come si è conclusa la passata registrazione, in cui ha notato ancora una volta il forte interesse che Federico prova nei confronti di Carola.

Nicotera ha fatto un’unica esterna, con la Carpanelli. L’uscita, però, non è andata benissimo. Infatti, tra i due si è accesa una nuova discussione, l’ennesima. Proprio per questo, Federico Nicotera si è detto stanco della situazione che sta vivendo.

“Maria, non lo so, è particolare… Io ancora faccio fatica a capirla. Io sono andato lì per chiarire. Poi, però, dico c’è un momento del percorso che voglio stare bene. Io invece sto sempre con una che se ne va e una che dice ‘mi sono stufata’”

Entra nello studio di UeD Carola, che parte subito in quarta.

“Tu litighi con una persona e pensi di fare una bella esterna? E’ da quattro mesi che dici questa cosa. Se c’è bisogno di litigare, litighiamo. Allora non litighiamo, mi faccio scivolare tutto addosso. Facciamo così?”

Federico, però, resta fermo nella sua posizione. Il tronista, dopo aver trascorso tutti questi mesi litigando con lei, vorrebbe più serenità. Ma Carola gli fa prontamente notare che i litigi si accendono soprattutto quando lui la accusa di qualcosa, come ad esempio una foto pubblicata su Instagram. Nel frattempo, su Twitter i telespettatori espongono la loro opinione. Molti sono dalla parte di Carola e accusano Nicotera di essere troppo incentrato ad attaccare la corteggiatrice trovando qualsiasi scusa.

Ma c’è anche chi sta attaccando duramente la bionda corteggiatrice. Tali critiche riguardano non solo l’atteggiamento tenuto da Carola in studio, ma anche il suo look. Infatti, alcuni telespettatori hanno notato che da ragazza acqua e sapone la Carpanelli è passata a essere una ragazza che cura ogni minimo dettaglio, tra accessori, trucco, capelli e unghie.

Di sicuro Carola sarà libera di prendersi cura di se stessa come meglio crede. Continuando a esporsi sul piccolo schermo, è normale che la corteggiatrice pensi un po’ di più ai dettagli di cui prima non teneva conto. Non sono di questo avviso questi telespettatori, che accusano Carola di essersi montata la testa. Ovviamente, ci sono tantissimi altri utenti su Twitter che stanno prendendo le difese della Carpanelli da queste accuse.

Raga siamo realisti, Carola si è totalmente trasformata rispetto all’inizio, si è un po’ montata la testa #uominiedonne — federica (@koalasdreus) January 16, 2023

Addio alla Semplice Carola!! I follower l'hanno gasata e tanto! #uominiedonne — Pao_la ❄????☃️ (@PAOjonevaLA) January 16, 2023

Mi fa ridere come Carola si sia presentata come "la ragazza diversa, un po' maschiaccio" e ora capelli perfetti, unghie curate e tacchi a spillo.

Arrogante e bamboccia, non sei Giulia de Lellis, quindi scendi ama #uominiedonne — Ilnomenonpuòesserevuoto♐ (@firetotherain6) January 16, 2023

Comunque, in tutto ciò, carola bellissima con i capelli lisci, ma i ricci mi mancano molto #uominiedonne — Shisa❄️ (@lovstinshawn) January 16, 2023

Secondo la gente se una era timida e chiusa 4 mesi deve rimanere timida e chiusa a vita, non può tirare fuori le palle e farsi valere perché sennò è falZa e pensa ai followers. OK #uominiedonne — Carla_???? (@CarlaDelVecchi3) January 16, 2023

carola vuole talmente diventare influencer che perde tempo su pinterest per cercare la foto giusta per spacciarle per sue…ah no è alice quella#uominiedonne — palandia???? (@sonoesauritaaa) January 16, 2023

UeD: Lavinia tra Campoli e Corvino, De Filippi ferma subito Biagio

Anche per Lavinia Mauro non mancano i problemi. La tronista si ritrova a discutere animatamente con Alessio Corvino, il quale crede di subire troppi attacchi da parte sua. Il corteggiatore si lamenta di vedere Lavinia serena e spensierata con Alessio Campoli. Al contrario, nei suoi confronti lancerebbe solo accuse. Intanto, Alessio Campoli con ironia torna a sedersi al suo posto, stanco di vedere i due litigare al centro studio come se fosse il terzo incomodo.

In effetti, Lavinia rivela di voler ballare con Corvino. Prima e dopo il ballo, la Mauro chiede scusa a Campoli per non aver dato il giusto spazio ai commenti sulla loro esterna. Le anticipazioni della registrazione della scorsa settimana annunciano che i problemi continuano a esserci per entrambi i tronisti!

Per Biagio Di Maro arriva una donna pronta a conoscerlo. Si presenta, sotto i commenti ironici di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che da sempre non approvano il comportamento del cavaliere campano. Secondo il primo, infatti, la dama è approdata nel programma per prendere “una bella fregatura”.

Gianni vuole assicurarsi che sia cosciente del fatto che le conoscenze di Biagio finiscono sempre male. “Mi piace esteticamente, poi secondo me è una brava persona”, così si presenta inizialmente Carla, la quale ha 53 anni, vive a Bergamo ed è separata. Maria De Filipi pensa bene di allontanare la donna dall’imbarazzo del momento, chiudendo subito questo momento.