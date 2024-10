Uomini e Donne, Ida verso l’addio: “Ha trovato l’amore, i dettagli”

Ida Platano ha trovato di nuovo l’amore. Negli ultimi anni, il pubblico ha imparato a conoscerla grazie alle sue partecipazioni a programmi come Uomini e Donne e Temptation Island, dove è stata protagonista di avventure amorose decisamente sfortunate. Nel Trono Over è diventata un volto molto seguito per via della sua complicata relazione con Riccardo Guarnieri, che l’ha portata anche ad approdare insieme a lui nel villaggio dell’Is Morus Relais. In seguito, ha avuto una lunga storia con Alessandro Vicinanza, ora legato all’ex dama Roberta Di Padua. Lo scorso anno, Ida ha deciso di mettersi in gioco come tronista, cercando ancora una volta il vero amore. In quel periodo, aveva sviluppato un feeling particolare con Mario Cusitore, ma anche quella frequentazione non è andata a buon fine.

Durante l’estate, Mario ha cercato di riconquistare Ida, ma quest’ultima aveva rifiutato le avances dell’ex corteggiatore, lasciando lo studio di Uomini e Donne con queste parole: “Ho scelto me stessa”. Dopo tante delusioni, però, pare che Ida sia riuscita finalmente a voltare pagina e a trovare la persona giusta per lei. Da settimane, i suoi seguaci le chiedono insistentemente se ci sarà un suo ritorno nel dating show condotto da Maria De Filippi. Al che, l’ex tronista ha voluto fare un video per dare in prima persona una notizia che, di lì a poco, sarebbe diventata di dominio pubblico.

Con un grande sorriso stampato sul volto, la Platano ha confessato su Instagram di star conoscendo una persona lontana dal mondo della televisione. L’ex dama non è riuscita a nascondere la sua felicità ed entusiasmo, raccontando di sentirsi finalmente serena e di star vivendo un momento molto speciale della sua vita. Tuttavia, per ora, Ida non ha voluto dare dettagli sull’identità di questo misterioso uomo, così da tenerlo lontano dal gossip:

Sapete che sono sempre stata una persona trasparente e sincera. Non ho mai nascosto nulla, la mia vita è sempre stata alla luce del sole, sia prima che durante i miei anni nel programma Uomini e Donne. Sto vivendo un momento speciale, bello, e non voglio che questa cosa vi arrivi da altre fonti. Ci tenevo a dirvi questa cosa che per me è davvero speciale.

Sebbene non abbia dichiarato apertamente di avere un nuovo fidanzato, l’entusiasmo di Ida non è passato inosservato ai suoi fan, che hanno subito intuito che la sua felicità fosse legata all’aver incontrato qualcuno di speciale. Ad ogni modo, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, esperto di Uomini e Donne, a confermare la frequentazione di Ida. Il blogger, infatti, ha rivelato che l’ex tronista sta conoscendo una persona, specificando che si tratta di qualcuno “lontano dalle telecamere”.