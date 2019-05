Uomini e Donne, Ida torna da Riccardo? “Mi sembra assurdo”

Uomini e Donne, Ida Platano torna al Trono Over: tutti contro Riccardo Guarnieri

Nuovo colpo di scena al Trono Over di Uomini e Donne. Un sorprendente ritorno, ancora non confermato però. Stiamo parlando di quello di Ida Platano, chiamata dalla redazione per volere di Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo ammette di non provare più la rabbia di un tempo e di voler ricominciare a sentire la dama. Una scelta inaspettata, che non viene apprezzata molto in studio. In particolare, a opporsi a quanto fatto da Riccardo sono Tina Cipollari e Roberta Di Padua. L’opinionista consiglia la Platano a non ricascare nuovamente nell’errore. Per Tina, infatti, Ida sbaglierebbe a tornare sui suoi passi dopo quanto accaduto in passato con il cavaliere. Roberta, nel frattempo, fa presente che fino a qualche tempo fa lui le giurava su sua madre che non sarebbe mai tornato insieme a Ida. La Di Padua si batte per far comprendere a tutti il suo pensiero sul Guarnieri. Ma Riccardo non vuole tornare a formare una coppia con la Platano, ma semplicemente vorrebbe nuovamente sentirla.

“Ricordati che tempo fa ci godevi”, afferma Ida rivolgendosi a una Roberta furiosa. A questo punto, reagisce male Tina con la Platano: “Ti stoppo subito, non difendere quest’uomo, non te la prendere con Roberta. Non fare questo errore, non lo fare”. Nel frattempo, Ida non appare per nulla contenta dell‘invito di Riccardo, poiché ha purtroppo ancora troppi dubbi. La Platano non riesce a comprendere il motivo per cui proprio ora Riccardo abbia scelto di ritornare sui suoi passi. Nonostante ciò, Ida dichiara di volerci pensare: “Ora mi sembra assurdo, dopo che hai conosciuto altre donne. Io ad oggi sto meglio, non voglio ricadere e stare male per te. Ci penso, non ti sto dicendo di no”. Gianni Sperti crede che possa accadere che un uomo torni sui suoi passi, ma consiglia comunque Riccardo a non giocare più con i sentimenti di Ida. Alcuni sorrisi della dama sembrano proprio provare che ci sarà un ritorno tra loro, sebbene a lei sembri assurda la situazione.

Uomini e Donne, Ida Platano indecisa: il pubblico contro Riccardo Guarnieri

Ida non è sicura, probabilmente vuole ancora fare attendere Riccardo prima di dare una risposta certa. La Platano teme di poter nuovamente soffrire: “Io non sono lo spettacolo della televisione, potevi cercarmi fuori, potevi venire a casa mia o cercarmi al lavoro”. Il pubblico da casa è, infatti, convinto che il Guarnieri abbia fatto tornare Ida in studio per ottenere più consensi. Stessa idea la espone Roberta, ancora profondamente arrabbiata per quanto accaduto con il cavaliere. Intanto, sembra proprio che la Platano voglia dare un’altra possibilità a Riccardo!