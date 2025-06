Uomini e Donne, Ida e Roberta: spunta un nuovo amore condiviso..

Roberta di Padua e Ida Platano sono due ex dame che hanno fatto la storia di Uomini e Donne. Anche se sono uscite da tempo dalla trasmissione, sui social sono sempre seguitissime. Due donne forti le cui storie si sono spesso intrecciate. In comune le due ex dame hanno anche alcuni uomini. Primo fra tutti Riccardo Guarnieri. Ex storico della Platano e grande amore della sua vita. Riccardo ha però avuto una liaison anche con Roberta. Indimenticabile lo schiaffo che la Di Padua diede proprio a Guarnieri durante la trasmissione. E poi c’è lui: Alessandro Vicinanza.

Il partenopeo ha avuto prima una storia con Ida che è durata circa un anno. E poi, dopo essere rientrato a Uomini e Donne, ha preso la decisione di uscire con Roberta ed iniziare una storia con lei. Anche se, a dirla tutta, Vicinanza aveva già adocchiato la Di Padua mentre aveva avviato la frequentazione con Ida. Oggi Roberta ed Alessandro sono più uniti che mai. Hanno persino intenzione di mettere su famiglia e provare ad avere un figlio. Ida, dopo una breve frequentazione con un uomo misterioso, è tornata single. Malgrado siano entrambe fuori dal programma c’è ancora qualcosa che unisce le due donne. Non si tratta però, questa volta, di un uomo.

Ida Platano e Roberta Di Padua: qualcosa le accomuna di nuovo!

Le due ex dame amano mostrarsi sui social e condividere momenti privati insieme ai followers. Tra questi momenti, per entrambe, ci sono i pasti. Mi spiego meglio. Le due donne mostrano, quasi ogni giorno, le ricette che amano cucinare per cena. Fanno vedere cosa cucinano e come lo preparano. Per altro, tutte e due, hanno un figlio maschio in fase preadolescenziale. Quindi spesso lasciano gustare le loro pietanze ai figli che si mostrano soddisfatti.

Assistere alle storie social delle due, delle volte, è come vedere lo stesso video. Le inquadrature, il modo di cucinare e alle volte anche le proposte culinarie sono davvero simili. Addirittura Roberta ha aperto un secondo profilo in cui ha deciso di postare solo video delle sue ricette. Insomma il succo del discorso è questo. Non vogliamo dire che le due si copiano a vicenda. È invece molto più probabile presupporre che le due siano molto più simili di quanto non sappiano e che l’odio televisivo le ha fatte allontanare quando invece sarebbe potuta persino nascere una bella amicizia.