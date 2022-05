Uomini e Donne, Ida beccata mentre bacia un uomo! Chi potrebbe essere

Spunta un video che vede protagonista la Platano, in compagnia di una persona con cui condivide un bacio passionale in un locale

AGGIORNAMENTO: arriva una segnalazione anche su Riccardo Guarnieri. Deianira Marzano condivide lo screenshot di un messaggio che ha appena ricevuto da un utente su Instagram, che afferma di aver visto il cavaliere tarantino mano per la mano con una ragazza mora “molto più giovane di lui”.

Ida Platano è stata ripresa mentre sta baciando passionalmente un uomo! Proprio mente sta andando in onda la puntata di Uomini e Donne arrivano queste immagini che vedono la dama bresciana in un locale insieme a un ragazzo. A condividere il video in questione ci pensa il sito di Isa e Chia, raggiunto da una persona che ha filmato il momento passionale. Sembra, dunque, che Ida stia andando oltre l’eventualità di ritrovare Riccardo Guarnieri. Ma chi potrebbe essere l’uomo che sta baciando la Platano con così tanta passione?

Sembrerebbe essere Marco, il nuovo cavaliere arrivato oggi in studio per conoscerla. La loro conoscenza, di certo, non sta iniziando nel migliore dei modi. Infatti, lo spazio ancora una volta è stato dedicato alla storia di Ida e Riccardo. Il video riprende, purtroppo, l’uomo in questione di spalle. Dunque, non si può dire con certezza che si tratti di Marco. Diversi dettagli sembrano corrispondere proprio al fisico del nuovo arrivato. Ecco qui cosa racconta chi ha assistito alla scena in un locale di Brescia.

“Ciao, si tratta di Ida, era in un locale a Brescia, si chiama Areadocks. Lui non l’ho visto bene, e non so se sia del parterre. Si baciavano tranquillamente davanti a tutti, senza problemi. Il locale era affollato, loro non si facevano problemi”

Tale segnalazione, indubbiamente, vede la parrucchiera bresciana felice con un altro uomo, che non è Riccardo. Il video non lascia spazio all’immaginazione e, intanto, il pubblico è sempre più convinto che il suo cuore sia ancora occupato dal Guarnieri. Le anticipazioni di UeD fanno sapere che, nelle prossime puntate, i telespettatori li ritroveranno di nuovo al centro dell’attenzione.

Scendendo nel dettaglio, Ida ha ammesso che tra lei e Riccardo non c’è solo un’amicizia, ma altro. Sicuramente questa nuova segnalazione va un po’ in contrasto con quanto sarebbe accaduto nello studio di Canale 5 nel corso delle ultime registrazioni. Le anticipazioni, però, non parlano di conoscenze avviate per Ida, dunque bisognerà capire se l’uomo misterioso è davvero di Marco oppure no.

Tina Cipollari inarrestabile: all’attacco contro Ida e Riccardo

La puntata di oggi ha visto l’opinionista lottare contro Ida. A detta sua, la dama bresciana sarebbe convinta che prima o poi Riccardo si proporrà di nuovo e potranno rivivere la loro storia d’amore. “Stai toppando”, dichiara Tina a gran voce. “Ti userà come ha usato gli altri”, così avverte Marco. La Platano non ci sta e si ribella alle accuse della Cipollari.

Ribadisce che al momento non prova i sentimenti che provava un tempo per Riccardo. Maria De Filippi si fida della parola di Ida e fa notare a Tina che sarebbe difficile amare ancora un uomo si vede con altre donne. Invece, l’opinionista crede a quegli amori che non finiscono mai e si dice sicura del fatto che la Platano sia ancora innamorata del Guarnieri. Pertanto, accusa il cavaliere di essere insensibile.

Quest’ultimo le chiede di smetterla con questi attacchi e conferma che Ida non gli è indifferente, ma solo perché la loro “è stata una grande storia d’amore”. A lui fa semplicemente piacere il rapporto che hanno recuperato, almeno secondo quanto afferma in studio.