Uomini e Donne, Ida annuncia il ritorno a settembre: poi scoppia in lacrime

Uomini e Donne, Ida Platano annuncia il suo ritorno a settembre: Riccardo Guarnieri delude ancora

Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne in onda il 28 maggio, Ida Platano annuncia ufficialmente il suo ritorno nel parterre femminile. Sembra proprio che la dama abbia finalmente messo la parola fine alla sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri. I due continuano a discutere per tutta la puntata, ma non solo. Infatti, Ida decide anche di affrontare Roberta Di Padua, con cui il cavaliere ha avuto una breve conoscenza. La Platano chiede dei chiarimenti alla dama, riferendosi a una sua intervista rilasciata su Uomini e Donne Magazine. Roberta ha espresso la sua opinione riguardo il rapporto che c’è tra Riccardo e Ida. La Di Padua si è detta convinta del fatto che i due siano d’accordo. Subito dopo, la Platano annuncia che sarà presente la prossima stagione, proprio come ha previsto Roberta. Infatti, proprio a lei ufficializza che sarà seduta nel parterre femminile a settembre.

“Io con il consenso della redazione e di Maria mi prenoto la sedia per settembre”, annuncia Ida parlando con Roberta. Dopo di che, si siede al suo posto e si dice nuovamente sicura di voler far parte del programma la prossima stagione, per trovare l’amore. Ma Maria, in quanto questa è l’ultima puntata, vuole permettere a Riccardo e Ida di dirsi ciò che provano. Pertanto, la conduttrice li fa sedere al centro dello studio e chiede al Guarnieri di esprimere i suoi sentimenti. Il cavaliere, inaspettatamente, non riesce a trattenere le lacrime. Pare che siano tante le insicurezze che porterebbero Riccardo a mantenere spesso le distanze con Ida. La De Filippi gli fa notare che lei lo ama davvero e ricorda i sette mesi trascorsi dalla Platano in solitudine, sperando in suo ritorno.

Uomini e Donne, l’ultima puntata del Trono Over: Ida scoppia in lacrime

“Il sentimento che ho provato con lei non lo proverò mai più nella vita. Come ho detto, mi è passata la rabbia, rimangono i bei ricordi. Tutte le cose più belle le ho provate con te e voglio riviverle” dichiara Riccardo, che continua a non sbilanciarsi. “Prima di rendere partecipe tuo figlio è giusto che anche noi sappiamo”, ribadisce il Guarnieri. Ma Ida non ha intenzione di provare, vuole qualcosa di concreto. La dama finisce in lacrime e lascia lo studio. Maria è convinta che Riccardo senta semplicemente nostalgia per quello che ha passato con lei. “Di sicuro c’è un sentimento forte nei suoi confronti, ma non posso dirle ti amo”, confessa Riccardo.