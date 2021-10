Uomini e Donne, i segreti di Marcello: “Sono il figlio non voluto”, la malattia

Una storia difficile quella che il cavaliere torinese ha scelto volutamente di non rivelare subito in studio, ma che oggi racconta a cuore aperto e, intanto, Ida Platano risponde a Riccardo e Tina

Tra Marcello Messina e Ida Platano a Uomini e Donne non è andata. La storia è giunta al capolinea ancora prima di iniziare e oggi entrambi si svelano in due nuove interviste sul Magazine del programma. In particolare, lui confessa un passato davvero molto difficile. Il cavaliere torinese ammette che sta vivendo di alti e bassi. Sente che il suo atteggiamento a volte non viene capito e crede che questo sia dovuto al fatto che nelle conversazioni non ama quando si finisce per urlare.

A detta sua con Ida è finita perché non riuscivano a capirsi quando parlavano. Ammette che fisicamente non si sono trovati. Nonostante ciò, ha voluto tentare lo stesso, ma non ha ottenuto il risultato sperato. Ha ancora un’opinione positiva sulla Platano, dal punto di vista umano. Gli ha fatto male, però, essere sempre messo in discussione. “Non sono state rispettate le mie volontà”, dichiara oggi l’agente immobiliare. Aveva bisogno di avere un confronto con lei, prima di raccontare in studio quanto accaduto. La scelta di Ida di parlarne pubblicamente ha creato inevitabilmente una frattura.

“Mi ha detto che novantanove uomini su cento non le avrebbero mai chiesto di uscire a fare una passeggiata, avendo l’opportunità di restare in camera con lei: è stata un’affermazione poco carina”

Tina Cipollari ha accusato la Platano di avere gli stessi atteggiamenti che aveva in passato con Riccardo Guarnieri, il quale ha già detto la sua in una recente intervista. Su questo punto, Marcello confessa di non sapere se effettivamente tra loro ci fossero gli stessi problemi. Ricorda, però, che “anche lui era stato accusato di non essere sufficientemente presente dal punto di vista fisico”.

Ed ecco che decide di parlare chiaro sulle ultime accuse che Ida gli ha lanciato riguardanti la sua ex fidanzata. La dama si è detta certa del fatto che Messina abbia un blocco poiché non avrebbe ancora superato una sua recente relazione. Conferma di avere dei freni, ma ribadisce di non aver alcun vincolo legato a qualcuno che lo aspetta fuori. Il blocco deriva, invece, da ciò che ha vissuto in passato.

A questo punto, Marcello Messina si lascia andare alla verità. Porta il cognome di sua madre e non di suo padre per un motivo ben preciso: ha conosciuto quest’ultimo a trent’anni. Si sono visti solo per due ore. Ciò che lui sa è che l’uomo sarebbe stato “mandato via” quando sua madre era al sesto mese di gravidanza, poiché non era fedele.

Per tale motivo, il cavaliere torinese non concepisce il tradimento. Ha avuto comunque un’infanzia bellissima, in cui sua madre gli ha fatto sia da mamma che da padre. Crescendo, però, ha iniziato ad avvertire delle mancanze.

“Ci sono figure che hanno cercato di supportarla nella mia crescita che, piuttosto che aiutarmi, mi hanno creato altre difficoltà. Ero il figlio non voluto da tutta la famiglia di mia mamma ed è stato così a lungo”

Ha poi scoperto sui social che suo padre è morto. Scendendo nel dettaglio, è stato contattato una notte da una persona che poi ha scoperto essere la figlia del suo papà, ovvero sua sorella. Gli ultimi quattro anni per Marcello di UeD non sono stati per nulla semplici: ha perso il lavoro, ha cambiato casa e ha dovuto lottare contro una malattia.

“Ho dovuto combattere con una malformazione congenita che, prima di essere scoperta, mi ha causato dei problemi di salute e che ha condizionato il mio modo di vivere e mi ha dato delle priorità diverse”

Ammette che per troppo tempo è rimasto fermo, si sentiva “un vegetale”, ma adesso vuole vivere e crearsi una famiglia. Non racconta spesso questa parte segreta di sé, perché non vuole creare delle giustificazioni. Ma sono questi i motivi per cui ha difficoltà nel confrontarsi continuamente con gli altri. Per quanto riguarda la sua ex fidanzata, crede di non poterla definire neanche così.

Sono stati insieme pochi mesi e quando è finita la loro relazione ha capito “di non essere mai stato importante per lei”. Da quel momento è trascorso ormai un anno e non sente la sua mancanza.

Ida Platano parla di Riccardo Guarnieri e Marcello Messina

Tanta delusione per Ida Platano in questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Nella sua nuova intervista ci tiene, però, a precisare che Riccardo e Marcello “sono imparagonabili”. Non può di certo confrontare “una storia d’amore con una frequentazione di poche settimane”. Si sente delusa dalla “poca trasparenza” di Messina. Crede che avrebbe dovuto dirle subito che non gli piaceva.