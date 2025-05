Uomini E Donne, Guido lascia lo studio furioso: epilogo imprevisto

Protagonisti dell’ultima puntata settimanale di Uomini E Donne sono stati Gloria Nicoletti e Guido. Quest’ultimo ha difatti abbandonato lo studio in seguito alla scelta della dama di ballare con un altro cavaliere, Francesco. Il gesto di Guido ha scatenato una discussione che ha coinvolto anche altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi, culminando con il ritorno dell’uomo. Dopo aver ammesso un trasporto nei confronti di Gloria ed aver chiarito con lei, la coppia ha infine deciso di abbandonare insieme il programma.

Come di consueto questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Uomini E Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Non sono mancati i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda gli over. Tra i protagonisti della puntata ci sono stati Gloria Nicoletti e Guido. Questi ultimi hanno iniziato una frequentazione all’interno del programma dopo la scelta del cavaliere di interrompere qualche settimana fa la sua conoscenza con un’altra dama, Sabrina Zago. Un gesto di Gloria ha tuttavia scatenato la gelosia di Guido, portandolo a decidere di abbandonare improvvisamente lo studio.

Il gesto del cavaliere è scaturito in seguito all’invito verso Francesco da parte di Maria De Filippi a scegliere una dama con cui ballare. La scelta del cavaliere è ricaduta proprio su Nicoletti, la quale ha accettato la sua richiesta scatenando così la gelosia di Guido. La conduttrice ha preso le difese di Gloria, facendo notare al cavaliere come tra lei e Francesco ci fosse stato un semplice ballo. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno sottolineato la reazione eccessiva di Guido che ha preferito abbandonare lo studio. Quest’ultimo è poi ritornato poco dopo e ha avuto una lunga discussione con Nicoletti.

Il cavaliere ha ammesso di provare un certo trasporto verso la dama, a cui ha chiesto scusa, e la vicenda ha avuto un epilogo felice. Dopo il confronto, difatti, i due protagonisti della vicenda hanno deciso di lasciare insieme il programma. Hanno quindi salutato tutti, terminando la loro esperienza a Uomini E Donne come coppia.