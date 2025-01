Uomini e Donne, Gemma: ennesimo tonfo. Maria stronca Gloria

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani, che si ritrova ad affrontare l’ennesima delusione. Renato, il nuovo cavaliere che stava conoscendo, decide di chiudere. In studio, l’uomo lamenta il fatto di aver notato da parte della dama torinese vari commenti negativi, in particolare legati al suo vizio del fumo. Maria De Filippi fa subito sapere che lui alla redazione ha raccontato di provare solo un’attrazione mentale e non fisica. Di fronte al rifiuto di Renato, Gemma svela alcune parole pronunciate da lui sulla trasmissione. Stando alla Galgani, il cavaliere avrebbe screditato il programma, facendo presente che lì dentro non si andrebbe a cercare l’amore.

Tina Cipollari e Gianni Sperti si dicono convinti del fatto che la dama torinese non avrebbe mai rivelato ciò che lui non avesse deciso di chiudere. Intanto, il cavaliere spiega di aver semplicemente detto che molti presenti in studio sarebbero lì solo per le telecamere, ma altri no. De Filippi chiude questo blocco, facendo notare che ormai la conoscenza è giunta al capolinea. Proprio in questi giorni, Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista, in cui ha parlato di Gemma e della decisione di Tina di diventare una tronista.

Si va avanti con Diego Di Fazio, il quale sta continuando a conoscere Sabrina e Cristina. La prima decide oggi, dopo una notte di riflessioni, di mettere uno stop alla loro conoscenza, così che il cavaliere continui a vedere l’altra dama senza problemi: “Sei così interessato a Cristina, perché dovrei continuare a conoscerti?”. “Spiegare l’uscita con Diego è davvero imbarazzante”, afferma Cristina a UeD. Barbara De Santi interviene: “Io trovo imbarazzante che tu sia ancora seduta lì”. La dama poi spiega di voler chiudere, in quanto vorrebbe andare avanti solo con Simone.

Come sempre, Diego tenta di non mostrarsi deluso: “Io tra lei e Sabrina avrei scelto Sabrina”. Intanto, Simone conferma che con Cristina c’è una bella chimica. Dopo di che, Maria fa entrare un signore che vorrebbe conoscere Sabrina. Lei, però, non accetta. Tocca poi sedere al centro studio a Bilal e Gloria Nicoletti. Tra i due non procede bene la conoscenza, in quanto entrambi, guardando al futuro, non sono disposti a spostarsi dalle loro rispettive città. Intanto, Bilal sta conoscendo anche Agnese. Con quest’ultima tutto procede per il meglio, in quanto hanno tante passioni in comune e una certa intesa.

“Vabbè basta, Gloria non mi sembri sofferente d’amore”, così Maria De Filippi chiude la discussione che si accende tra Gloria e Bilal. Per la conduttrice è inutile andare avanti con questo scontro al centro studio, visto che non c’è più interesse da parte di entrambi di andare avanti. Così la Nicoletti torna a sedere al suo posto e per Agnese scende un uomo che vorrebbe conoscerla.