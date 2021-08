Uomini e Donne, grave lutto per Mattia Marciano: è morto il suocero

By

Giorni difficili per Mattia Marciano, l’ex protagonista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore e tronista ha perso l’adorato suocero, il padre della fidanzata Camilla. Mattia ha dedicato all’uomo un lungo messaggio su Instagram, raccogliendo in pochi minuti tantissimi like e commenti di condoglianze.

Marciano ha raccontato dell’incontro con l’uomo, avvenuto un anno fa, che gli ha letteralmente cambiato la vita. Tra i due si è instaurato subito un feeling speciale, un rapporto magico. Il 30enne ha spiegato che dopo aver conosciuto il suocero il suo modo di vivere la vita è decisamente cambiato, è migliorato.

Mattia Marciano ha ammesso che il suocero era molto contento del fidanzamento della figlia Camilla. Mattia non ha rivelato la causa del decesso del signore – il cui nome non è noto – ma si è limitato a rivelare che la scomparsa è avvenuta in maniera straziante.

Mattia Marciano ha ricevuto il sostegno di altri volti noti di Uomini e Donne, tra cui l’opinionista Gianni Sperti ma anche gli ex corteggiatori Gennaro Lillo e Gianluca Tornese.

Chi è la fidanzata di Mattia Marciano

Mattia Marciano è legato dall’estate 2020 a Camilla, personal trainer di Napoli. Un colpo di fulmine per entrambi che si è subito concretizzato in una storia seria. Dopo pochi mesi dal primo incontro sono avvenute le presentazioni in famiglia.

Mattia Marciano ha instaurato un bel legame con i parenti di Camilla e in particolare col padre. Una relazione che potrebbe sfociare presto in un matrimonio dopo le delusioni sentimentali con Vittoria Deganello, ex corteggiatrice scelta a Uomini e Donne, e l’ex Miss Italia Carolina Stramare.

Cosa fa oggi Mattia Marciano

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne – dove si è fatto conoscere prima come corteggiatore di Desiree Popper e poi come tronista – Mattia Marciano ha abbandonato il mondo della tv e dei social network. È tornato al suo lavoro di dentista, che tante soddisfazioni gli regala da tempo.

Del resto Mattia ha sempre sognato una vita normale, accanto ad una persona semplice e genuina com’è la sua Camilla, con la quale sogna un futuro concreto fatto di nozze e figli.