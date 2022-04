Uomini e Donne: grave lutto per l’ex tronista Fabio Colloricchio

Giorni difficili per Fabio Colloricchio, l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. L’italo-argentino, che oggi vive in Spagna, ha perso l’adorata nonna paterna. Una grave perdita per il 32enne e la compagna Violeta Mangrinan, conosciuta a Survivors, l’Isola dei Famosi spagnola, nel 2019. A dare l’annuncio su Instagram proprio l’influencer, tra l’altro in dolce attesa.

Antonia, la nonna di Fabio Colloricchio, si è ammalata gravemente all’improvviso nell’ultimo periodo. Per questo motivo l’ex volto del dating show di Maria De Filippi è volato in Argentina per dare il suo ultimo saluto alla donna, che non è riuscita a diventare bisnonna. Il prossimo luglio Colloricchio diventerà padre per la prima volta: da Violeta aspetta una bambina che si chiamerà Gala.

“Grazie per tutti i messaggi di sostegno che state inviando a Fabio. Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo e da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà”, ha scritto sui social network Violeta Mangrinan. “Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala e che la proteggerà”, ha aggiunto.

Non è mancato un messaggio toccante da parte di Fabio Colloricchio, che ha pubblicamente ringraziato la nonna appena scomparsa per tutto quello che ha fatto e per essere stata un vero e proprio esempio di vita. A breve il personal trainer e modello rientrerà a Madrid, dove vive con Violeta Mangrinan da qualche anno.

Chi è la fidanzata di Fabio Colloricchio

Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne. Ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice di Albert Barranco e ha subito lasciato il segno.

Molto amata dal pubblico è diventata ben presto tronista ma il suo percorso non è finito nel migliore dei modi. Violeta ha infatti lasciato il trono dello show perché ha intrapreso una relazione lontano dalle telecamere con Julen de la Guerra.

Nel 2019 la partecipazione a Supervientes, dove ha dato scandalo per una notte di passione con Fabio Colloricchio, puntualmente ripresa dalle telecamere del reality show. Archiviata l’esperienza in Honduras la coppia ha iniziato una convivenza a Madrid e ha poi allargato la famiglia.

Ironia della sorte, nascerà a luglio pure il figlio di Nicole Mazzocato – ex corteggiatrice e scelta di Colloricchio – oggi legata al calciatore del Pordenone Armando Anastasio. La coppia è unita da circa un anno.